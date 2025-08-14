DIVERSIÓN SIN LÍMITES EN EL SEXTO DÍA DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA 2025

• Espectáculos, cultura y gastronomía para disfrutar este miércoles en el recinto ferial.

Este miércoles 13 de agosto, en su sexto día de actividades, la Feria Nacional Potosina 2025 continúa ofreciendo una agenda sin límites para el disfrute sin límites de miles de visitantes locales y de otras entidades, que cada vez en mayor número llegan al recinto ferial para vivir esta gran fiesta.

Con esta programación, Fenapo 2025 reafirma el compromiso del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, de brindar espectáculos gratuitos y accesibles para toda la familia, combinando tradición, cultura y diversión. Desde exhibiciones ganaderas y presentaciones artísticas, hasta espectáculos itinerantes y opciones gastronómicas, el ambiente festivo se vive en cada rincón del recinto.

Las actividades iniciaron desde las 11:30 horas con el pesaje de ejemplares bovinos simmental, para la calificación de la XL Exposición Nacional Simmental, en Tierra Ganadera; seguido a las 15:00 horas por Estrellitas Potosinas Teens en la muestra gastronómica. Por la tarde, Zerendipia se presentará a las 18:00 horas en el Foro Cultural, mientras que a las 19:00 horas. Diego Alcántar Mendoza actuará en la muestra gastronómica y la camerata de Gobierno en el foro cultural.

La noche ofrecerá momentos especiales con Dulce Hernández a las 20:00 horas en la muestra gastronómica, el espectáculo “Circo a la Carta” en el Foro Cultural y la actuación itinerante de Zanqueros (Circus) en el pasillo central. El cierre estelar será a las 11:00 horas con la presentación de Brincos Dieras en el Palenque, garantizando diversión sin límites para todos los asistentes.