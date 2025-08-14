18.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

DIVERSIÓN SIN LÍMITES EN EL SEXTO DÍA DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA 2025

By Redacción
44
spot_img
miércoles, agosto 13, 2025

• Espectáculos, cultura y gastronomía para disfrutar este miércoles en el recinto ferial.

Este miércoles 13 de agosto, en su sexto día de actividades, la Feria Nacional Potosina 2025 continúa ofreciendo una agenda sin límites para el disfrute sin límites de miles de visitantes locales y de otras entidades, que cada vez en mayor número llegan al recinto ferial para vivir esta gran fiesta.
Con esta programación, Fenapo 2025 reafirma el compromiso del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, de brindar espectáculos gratuitos y accesibles para toda la familia, combinando tradición, cultura y diversión. Desde exhibiciones ganaderas y presentaciones artísticas, hasta espectáculos itinerantes y opciones gastronómicas, el ambiente festivo se vive en cada rincón del recinto.
Las actividades iniciaron desde las 11:30 horas con el pesaje de ejemplares bovinos simmental, para la calificación de la XL Exposición Nacional Simmental, en Tierra Ganadera; seguido a las 15:00 horas por Estrellitas Potosinas Teens en la muestra gastronómica. Por la tarde, Zerendipia se presentará a las 18:00 horas en el Foro Cultural, mientras que a las 19:00 horas. Diego Alcántar Mendoza actuará en la muestra gastronómica y la camerata de Gobierno en el foro cultural.
La noche ofrecerá momentos especiales con Dulce Hernández a las 20:00 horas en la muestra gastronómica, el espectáculo “Circo a la Carta” en el Foro Cultural y la actuación itinerante de Zanqueros (Circus) en el pasillo central. El cierre estelar será a las 11:00 horas con la presentación de Brincos Dieras en el Palenque, garantizando diversión sin límites para todos los asistentes.

Artículo anterior
CON TRABAJO SIN LÍMITES, DISMINUYE DENGUE EN SAN LUIS
Artículo siguiente
SAN LUIS VIVE UNA JORNADA DEPORTIVA SIN LÍMITES EN LA FENAPO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.