Director del Interapas, incumple requisitos de Ley para estar en el cargo

El director general del organismo Operador del Agua, INTERAPAS, José Enrique Torres López, no cumple con los requisitos de Ley para ocupar la titularidad del cargo que le fue designado, está cometiendo varios delitos como despedir injustificadamente al personal a su cargo y además lo hace bajo diversas inconsistencias legales que podrían costarle millones al municipio, denunció el integrante de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad A.C., Juan José Frías Aguilera.

José Enrique Torres López, tiene un negro historial en su haber por eso fue despedido hace tres meses de sus funciones en el organismo operador del agua del Estado de Guanajuato, además no ha tenido residencia en la capital potosina como lo exige la Ley para quedarse en el cargo que le encomendó Enrique Galindo, presidente municipal de San Luis Potosí.

“Es sorprendente la corrupción e impunidad que no se acaba porque lo tenemos en el INTERAPAS, violentando el Estado de Derecho al no cumplir con el artículo 99 de la Ley de Aguas del Estado, ya que le exige que tiene que tener tres años de residencia en San Luis Potosí y lastimosamente tenemos información de que hace tres meses fue corrido de León, por eso está impedido para ocupar el nombramiento”.

Al llegar al INTERAPAS se trajo consigo a un grupo de personas que también incumplen con la Ley para trabajar en el organismo, mismos que no tienen cédula profesional; pero además para darles plaza está liquidando a muchos bajo amenaza.

“Nos damos cuenta que los trabajadores despedidos cuentan con cédulas profesionales y los nuevos trabajadores no la tienen, como es el caso de David Adrián Rodríguez, encargado de la Unidad de Auditoría Interna”.

Denunció que Héctor Torres Martínez, subdirector de Recursos Humanos, está corriendo a varios burócratas pero ni siquiera los dejan leer el documento y los obligan a firmar.

Los afectados ya preparan una serie de demandas por despido injustificado que interpondrán contra el contralor interno del INTERAPAS, Rafael Munguía Garduño y contra José Enrique Torres López, el primero por no observar las anomalías y el segundo por ejecutarlas.

Otros que tienen responsabilidad en este asunto son los integrantes de la Junta de Gobierno del organismo operador del agua, que están encabezados por el alcalde capitalino Enrique Ga​​lindo Ceballos, porque deben cuidar que este tipo de hechos no se están registrando y además deben cuidar que todo se haga bajo procesos de Ley.

