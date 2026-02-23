DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES RECONOCEN AL GOBIERNO ESTATAL POR GARANTIZAR PAZ Y ESTABILIDAD EN SAN LUIS

• La actuación preventiva permitió preservar el orden público, proteger la movilidad y evitar que los hechos violentos registrados en otras entidades impactaran la seguridad de las familias potosinas.

Diputados federales y senadores resaltaron la respuesta oportuna del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la cual permitió que San Luis Potosí se mantuviera al margen de los hechos violentos registrados en diversas regiones del país tras el operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco, que derivó en el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Desde las primeras horas, se ordenó el blindaje de los accesos estatales mediante el despliegue de la Guardia Civil Estatal, lo que garantizó la seguridad, la continuidad de las actividades cotidianas y la tranquilidad de la población.

El diputado federal, José Luis Fernández Martínez, reconoció que la capacidad de reacción del Mandatario Estatal fue determinante para anticiparse a cualquier intento de desestabilización. Señaló que el fortalecimiento institucional de las corporaciones de seguridad ha permitido que San Luis Potosí cuente con protocolos eficaces y una estrategia sólida que hoy da resultados visibles, reflejados en la estabilidad que prevalece en la entidad incluso ante escenarios de riesgo nacional.

Por su parte, la legisladora María Graciela Gaitán Díaz destacó que el blindaje carretero, el monitoreo a través de arcos de seguridad y centros de control, así como la coordinación con instancias federales, son muestra de un Gobierno que actúa con responsabilidad y visión preventiva. Subrayó que estas acciones han permitido proteger a las familias potosinas y consolidar un entorno de confianza y paz social.

El diputado federal, Juan Carlos Valladares Eichelmann, afirmó que la gobernabilidad que hoy distingue a San Luis Potosí es resultado de decisiones firmes y oportunas. Reconoció que el despliegue estratégico en accesos y zonas clave evitó el denominado efecto “cucaracha”, impidiendo el desplazamiento de células delictivas hacia el territorio potosino y reafirmando el compromiso de la actual administración con la seguridad.

Finalmente, el senador Gilberto Hernández Villafuerte resaltó que la estrategia integral impulsada por el Gobernador ha permitido reducir delitos de alto impacto y posicionar a San Luis Potosí entre las entidades con mejores condiciones de seguridad. Afirmó que la tranquilidad que prevaleció durante las horas críticas es reflejo de un Gobierno que prioriza la prevención, la coordinación y la protección efectiva de su población.