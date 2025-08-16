DIPUTADOS FEDERALES Y SENADOR AVALAN EL COMPROMISO DE RICARDO GALLARDO CON LOS ANIMALES

• Reconocen que el nuevo refugio y hospital “Huellitas” es un ejemplo de obra con sentido social y visión de futuro.

Durante la inauguración del Hospital y Refugio “Huellitas” en Soledad de Graciano Sánchez, los diputados federales José Luis Fernández Martínez y Juan Carlos Valladares Eichelmann, así como el senador Gilberto Hernández Villafuerte, expresaron su reconocimiento al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona por impulsar sin límites un proyecto que calificaron como un avance histórico en las políticas públicas de bienestar animal en San Luis Potosí.

José Luis Fernández destacó que la obra refleja un gobierno sensible, capaz de atender causas que por años fueron ignoradas por la herencia maldita y subrayó que este tipo de acciones fortalecen la confianza de la población al demostrar que el desarrollo no solo se mide en infraestructura para las y los potosinos, sino también en el cuidado y protección del resto de seres vivos, como lo es este espacio con capacidad para más de 500 animales y equipado en su totalidad.

Por su parte, Juan Carlos Valladares resaltó que “Huellitas” se convierte en un símbolo de modernidad y compromiso social al conjugar servicios de salud, espacios de resguardo y programas de adopción que fomentan una nueva cultura de respeto hacia las mascotas. Consideró que este proyecto, respaldado con infraestructura de más de cuatro mil 300 metros cuadrados y vialidades renovadas, coloca a San Luis Potosí como referente nacional en materia de atención integral a perros y gatos.

Para finalizar, el senador, Gilberto Hernández Villafuerte, afirmó que el nuevo hospital y refugio, con una inversión de 26.7 millones de pesos, es una muestra clara de cómo las obras públicas pueden trascender más allá de lo material al impactar en la conciencia colectiva y promover valores de empatía y responsabilidad social. Reconoció que la visión de Ricardo Gallardo marca un precedente que deberá servir de ejemplo para otros estados del país.