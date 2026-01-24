DIF ESTATAL FORTALECE ACCIONES PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL

* El organismo encabeza operativos con la Guardia Civil Estatal para brindar asistencia a menores en riesgo de vulneración de sus derechos.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), realiza operativos en coordinación con la Guardia Civil Estatal con el objetivo de proteger y prevenir posibles vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en cruceros de distintas zonas del área metropolitana. Estas acciones buscan garantizar un entorno seguro para la infancia y adolescencia, evitando situaciones de riesgo y vulneración de sus derechos fundamentales.

Paralelamente, el DIF Estatal está implementando un Protocolo de Intervención enfocado en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a hechos con apariencia de explotación laboral. Este protocolo contempla la participación conjunta de diversas dependencias del Gobierno del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía correspondiente, asegurando un abordaje integral y coordinado para atender y prevenir estas situaciones.

Virginia Zúñiga Maldonado destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional mediante reuniones y capacitaciones dirigidas al personal operativo. Señaló que, bajo las indicaciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, los operativos se realizan desde 2025 dos o tres veces por semana en distintos horarios, lo que ha permitido disminuir la presencia de menores en actividades de mendicidad.