DIÁLOGO CON MUNICIPIOS IMPULSA ESTABILIDAD Y DESARROLLO

* El trabajo coordinado con alcaldes fortalece la seguridad, la infraestructura y la gobernabilidad en las cuatro regiones del Estado.

Las reuniones permanentes con las y los presidentes municipales forman parte de una dinámica de coordinación que ha permitido dar seguimiento puntual a proyectos estratégicos en seguridad e infraestructura, ejes centrales para el desarrollo de San Luis Potosí. Este ejercicio de diálogo responde a la ruta de trabajo impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, orientada a construir acuerdos, mantener el orden y avanzar con gobernabilidad.

En ese marco, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, sostuvo encuentros con los alcaldes de Ciudad Valles y Rioverde para revisar las acciones previstas en 2026. Entre los acuerdos alcanzados destaca el fortalecimiento del estado de fuerza policial, así como la capacitación y evaluación permanente de los elementos, con el acompañamiento del Estado para elevar el nivel profesional de las corporaciones municipales.

De manera paralela, se plantearon gestiones ante instancias federales para mejorar la infraestructura hospitalaria en la región Huasteca, incluido el proyecto de un hospital regional que permita ampliar y dignificar la atención médica. Con coordinación, planeación y trabajo constante, San Luis Potosí consolida una agenda institucional que responde a las necesidades y mantiene el rumbo de un Estado que construye gobernabilidad y desarrollo sin límites.