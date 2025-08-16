29.4 C
San Luis Potosí
DÍA INOLVIDABLE PARA NIÑEZ POTOSINA EN LA FENAPO

By Redacción
sábado, agosto 16, 2025

* Niñas y niños de los Centros de Asistencia Social disfrutaron de juegos mecánicos en un ambiente seguro y de sana convivencia.

Gracias a las gestiones de la Coordinación de Voluntariado del DIF Estatal, niñas y niños de los Centros de Asistencia Social (CAS) vivieron una tarde mágica llena de alegría y diversión sin límites en los juegos mecánicos de la Feria Nacional Potosina (Fenapo). La sonrisa de cada menor reflejó la emoción de esta experiencia única.
En un entorno seguro y de sana convivencia, las y los menores disfrutaron de las atracciones fomentando su integración, esparcimiento y desarrollo personal. Esta actividad es parte del compromiso del Gobierno del Estado para garantizar espacios recreativos y de inclusión para la niñez bajo tutela.
La Senadora Ruth González Silva fue invitada especial en esta jornada, reafirmando su respaldo a acciones que fortalecen el bienestar emocional de las infancias. El DIF Estatal reiteró que estas actividades responden a la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de brindar apoyo sin límites a la niñez potosina.

