DETONA RICARDO GALLARDO INFRAESTRUCTURA A FAVOR DEL CUIDADO ANIMAL EN SAN LUIS

* San Luis Potosí cuenta ahora con el Hospital Huellitas, además de espacios para mascotas en los Tangamanga I y II, Las Camelias en Matehuala, Meteorito en Charcas y muchos más.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha consolidado una política de infraestructura para el cuidado animal, además de acciones y programas para un entorno más responsable y respetuoso hacia todos los seres vivos, como el Refugio Hospital Huellitas, los espacios para mascotas en los Parques Tangamanga I y II, Las Camelias en Matehuala, Meteorito en Charcas y los lineales en Soledad de Graciano Sánchez y en otros municipios.

El Mandatario Estatal detalló que en Soledad se construyó el Hospital Huellitas, una obra en una superficie de cuatro mil 300 metros cuadrados, que cuenta con capacidad para atender a más de 500 mascotas y ofrece servicios de resguardo, atención médica, tratamientos especializados y esterilización, a cargo de personal veterinario calificado.

Adicionalmente dijo que se establecieron programas como el de Tarjeta Joven, que incluye beneficios para las mascotas registradas, con la participación de más de 200 empresas y comercios, como clínicas veterinarias y tiendas especializadas, se otorgan descuentos para las y los jóvenes.

Ricardo Gallardo destacó que se realizó la primera capacitación dirigida a funcionarias y funcionarios públicos de distintos municipios sobre la Ley de Protección a los Animales, el Concurso Estatal de Dibujo y Pintura y San Luis Potosí fue sede del Primer Foro Nacional para la Prevención del Maltrato Animal, consolidando una cultura de respeto hacia todos los animales.