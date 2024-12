Destituye delegación del IMSS a médico; mañana gremio realizará manifestación

Autoridades delegacionales han despedido injustificadamente a un médico que sólo buscaba el bienestar de una paciente

La explanada de la delegación del IMSS ubicada en Cuauhtémoc No. 255 será el escenario este jueves 19 de diciembre de una manifestación contra la destitución injustificada de médicos en instituciones de salud, encabezada por al gremio médico y de enfermería debido al reciente despido del médico ortopedista Simón Almanza por parte de las autoridades delegacionales recién nombradas.

El puesto de trabajo que ejercía el doctor Almanza ya se le ha retirado, por lo que Antonio Chalita Manzur, presidente del Colegio de la Profesión Médica del estado de San Luis Potosí manifestó que tras conversar con el doctor afectado, se expuso que fue hostigado laboralmente por parte de la delegación, por lo que ya se había presentado una denuncia ante CNDH, sin embargo la respuesta no fue positiva.

A este caso se sumó una queja por parte de la madre de una paciente, ya que el doctor Almanza les explicó que no se contaba con el material requerido por parte del IMSS para llevar a cabo la operación que la infanta necesitaba, indicándoles que para llevar a cabo la intervención los familiares podían que buscar las prótesis que se requerían para así acelerar el procedimiento en favor de la paciente.

No obstante, las autoridades del Instituto tomaron este hecho para proceder en contra el médico, por ello se realiza la manifestación, ya que no es la primera vez que ocurre un hecho de este nivel contra los trabajadores del sector de la salud pese a no tener quejas de los familiares y pacientes. .

“Como representantes del sector Salud estamos inconformes porque siempre tiene que caer y recaer la responsabilidad en el médico quien solo cumple con su trabajo, nos ponen entre la espalda y la pared pues el médico no es responsable de que las instituciones de salud no cuenten con los recursos suficientes para atender la situación”, externó el doctor Antonio Chalita Manzur.

El médico tiene la obligación de responder ante el llamado de procurar el bienestar de quien lo necesita, explicó, por lo que pensar en condicionar con ‘quien quedar bien’ es una carga extra por cumplir ante la institución y el paciente por temas de conveniencia y de cuidar su puesto.

La manifestación está planeada en la explanada al mediodía, en la que busca no afectar a la población, sino tener una respuesta de las autoridades a cargo del sector salud y que esta sea positiva ya que de lo contrario el tema será llevado a las autoridades federales, pues al no ser la primera vez que se expone un caso de esta magnitud se han presenciado fallos a favor y en contra que desmotivan al gremio de la salud y a la derechohabiencia.

