Desmiente Sara Rocha que será líder del CDE del PRI

“Estoy muy contenta en Gestión Social del CEN” , dice Sarita

Elías Pesina concluye su mandato hasta el 2024

Por Redacción

Sara Rocha Medina, actual secretaria de Gestión Social del CEN del PRI, dijo estar “muy contenta” en la responsabilidad que tiene en la ciudad de México y que por el momento no hay nada en firme sobre su posible llegada para dirigir los destinos del PRI potosino.

A la ex diputada federal se le ha mencionado como la posible sucesora del actual presidente Elías Pesina Rodríguez, sin embargo, el dirigente priista ha manifestado que concluirá con su mandato estatutario. En este contexto, Sara Rocha, mencionó que se reunirá este fin de semana con el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno para analizar algunas cuestiones.

Desde hace meses, a Sara Rocha, se le venía mencionando como posible sucesora de Elías Pesina, no obstante, por los compromisos y tareas propias del CEN del PRI, así como la formalización de la alianza “Va por México” se pospuso.

A pesar de ello, habrá que recordar que Pesina Rodríguez fue electo por el Consejo Político Estatal y concluye con su período estatutario hasta el 2024.

Entre el priismo potosino no se niega ni se afirma que pudiera haber algunos cambios en el CDE del PRI, sin embargo, habrá que esperar cuál es la decisión que tome Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del partido tricolor.

Mientras tanto, Sara Rocha esperará cualquier indicación sin descartar que pudiese asumir la presidencia del partido en el estado, para lo cual será necesaria la renuncia de Elías Pesina y se convoque al Consejo Político Estatal para tomar algún acuerdo.

