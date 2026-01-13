7.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

DESCUENTO EN MULTAS DE CONTROL VEHICULAR SOLO APLICA EN LÍNEA Y BANCOS

By Redacción
114
spot_img
martes, enero 13, 2026

• Los pagos son rápidos, sin filas y sin necesidad de acudir a oficinas recaudadoras, como parte de una estrategia para facilitar trámites a la ciudadanía.

Con el objetivo de brindar mayor facilidad a las y los contribuyentes, la Secretaría de Finanzas (Sefin) dio a conocer que los descuentos en multas de control vehicular se aplican exclusivamente a través de herramientas digitales en línea y por medio de instituciones bancarias.
Detalló que para obtener el 100 por ciento de descuento en multas y recargos, las y los ciudadanos pueden realizar su pago de manera rápida y segura, sin filas y sin traslados, utilizando las opciones: página web oficial https://enlacesipel.slp.gob.mx/ControlVehicular_Liquidacion, WhatsApp, Kioscos e instituciones bancarias, como parte de las acciones del Gobernador Ricardo Gallado Cardona para facilitar los trámites.
Detalló que no es necesario acudir a oficinas recaudadoras para efectuar el pago del control vehicular, lo que permite ahorrar tiempo y evitar aglomeraciones, y para quienes realicen su pago en instituciones bancarias, es importante considerar que el movimiento se verá reflejado en el sistema después de un plazo aproximado de tres días hábiles y una vez acreditado, las y los contribuyentes podrán ingresar a la página oficial para imprimir su recibo correspondiente.
Asimismo, expuso que el módulo móvil ubicado en el parque Tangamanga I, opera exclusivamente para la entrega de hologramas para lo que es indispensable presentar el recibo de pago del control vehicular.

Artículo anterior
ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGA TECHADO METÁLICO EN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN II
Artículo siguiente
SAN LUIS POTOSÍ SE PROYECTA AL MUNDO EN FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN MADRID
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.