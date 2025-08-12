DERRAMA HISTÓRICA EN PRIMER FIN DE SEMANA DE LA FENAPO 2025

* Más de dos mil 500 millones de pesos impulsan el desarrollo económico de San Luis Potosí.

Durante el primer fin de semana de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 se alcanzó una derrama económica histórica superior a los dos mil 500 millones de pesos consolidando al evento como el más importante del país. Bajo el liderazgo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Fenapo continúa posicionando a San Luis Potosí como referente nacional en turismo, cultura y entretenimiento.

El domingo, más de 200 unidades turísticas entre camiones y furgonetas arribaron a la capital potosina fortaleciendo el flujo de visitantes nacionales e internacionales y dinamizando sectores como hotelería, gastronomía, comercio local, transporte y servicios turísticos. Esta afluencia récord refleja el alcance y proyección que el Estado ha logrado gracias a la estrategia integral de promoción y organización.

La variada oferta cultural, artística y deportiva, que incluye conciertos gratuitos, exposiciones ganaderas, actividades familiares y atracciones de talla internacional, ratifica que es un evento sin límites en diversión y beneficios para todas las familias potosinas.