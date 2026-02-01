DEPENDENCIAS SE SUMAN AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE COLONIAS

* El programa «Enchúlame la Colonia» avanza con trabajos simultáneos para recuperar calles y espacios públicos en zonas históricamente rezagadas.

La Junta Estatal de Caminos (JEC) participa en el programa «Enchúlame la Colonia», una intervención integral que inició en colonias como María Cecilia, Potosí y Providencia, y que contempla acciones de bacheo, limpieza de calles y camellones, rehabilitación de parques, pintura, señalamiento vial e instalación de elementos de seguridad en cruces peatonales, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad de quienes transitan diariamente por estas zonas.

Estas labores forman parte del arranque de trabajos en más de cien colonias, con múltiples frentes operando de manera simultánea para atender el rezago acumulado en el mantenimiento urbano. La dinámica responde a la instrucción que ha dado el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que las dependencias estatales actúen de manera coordinada y directa en territorio, priorizando puntos que durante años no recibieron atención, y garantizando que peatones y automovilistas cuenten con calles más seguras y funcionales.

Además del mejoramiento vial, el programa integra acciones complementarias como rehabilitación de luminarias, limpieza de áreas comunes y fortalecimiento de la seguridad, consolidando un esquema de atención integral. Con una intervención que no se queda a medias e impacta en el cambio que se vive y se siente, el Gobierno del Estado avanza en la recuperación de espacios públicos con un trabajo sin límites, orientado a mejorar la calidad de vida de las familias potosinas.