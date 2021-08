Se hace un llamado desde la diputación permanente para que las personas completen su esquema de vacunación

El Congreso del Estado exhortó a los tres niveles de gobierno y a la ciudadanía en general a cerrar filas ante la tercera ola de contagios por el COVID-19, acudiendo a recibir la vacuna y manteniendo las medidas de prevención que dictan las autoridades sanitarias, a fin de evitar que el problema siga creciendo.

En la sesión de la Diputación Permanente se hizo el pronunciamiento para que se refuercen las estrategias preventivas y se tomen medidas eficaces que ayuden a detener los contagios, porque si bien es cierto que la letalidad ha bajado, se debe a las personas que han acudido a la aplicación del esquema de vacunación.

Está demostrado que quienes no reciben la vacuna son más vulnerables como lo demostró un informe reciente de la Secretaría de Salud, que establece que 17 personas contagiadas no tenían la vacuna porque no estaban convencidas, no hubo quien las persuadiera o insistiera para reforzar su salud.

Desde la máxima tribuna se hizo el llamado a enfrentar la pandemia con unidad y responsabilidad, atendiendo las recomendaciones y con mucha disciplina social, ya que es la única manera de que se pueda salir con mayor rapidez de la situación tan complicada que se está viviendo.

En el Congreso del Estado en todo momento se ha actuado de una manera responsable teniendo los filtros y medidas necesarias para salvaguardar la salud de las personas, pero esa disciplina se necesita en todas partes y desde los niveles de gobierno se deben impulsar, se dijo en la sesión de la Diputación Permanente.

Según los informes de la Secretaría de Salud, las personas hospitalizadas que están graves de salud pertenecen a los grupos de 40, 50 y 60 años que tuvieron la oportunidad de vacunarse y no lo hicieron, por lo que ahí es donde se deben reforzar las campañas de difusión para que cada vez más gente complete su esquema.

