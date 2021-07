Robos en negocios del primer cuadro de la ciudad son responsabilidad de la autoridad municipal, que no garantiza el derecho a la seguridad pública

La ola de robos que se reportó la mañana de este lunes en negocios del primer cuadro de la ciudad, es otro ejemplo de que la autoridad municipal de la Capital ha sido rebasada por la delincuencia común al no garantizar el derecho a la seguridad pública de todos los potosinos.

Así lo manifestó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, diputado Edgardo Hernández Contreras, al responsabilizar de la inseguridad al director de Seguridad Pública Municipal, Edgar Jiménez Arcadia, “quien además es violentador de los derechos humanos”.

“He pedido 20, 30 o 50 veces su separación inmediata ya que no tiene el perfil para ocupar un cargo de alta responsabilidad, pero no pasa nada y ahí están las consecuencias; nosotros criticamos la función como servidor público, no a las personas, ahí respetamos a todos”.

El legislador expuso “sin embargo, debemos ponernos del lado de los propietarios de los negocios afectados como siempre lo hemos hecho; los agremiados a Nuestro Centro le han exigido seguridad al alcalde Xavier Nava Palacios y en su momento al interino Lujambio, pero hicieron caso omiso”.

“Nunca se protegió al transeúnte, al turista, al pequeño comercio y los resultados son que la delincuencia está tomando virtualmente el control de todo, de los comercios, del transporte, del robo de vehículos, de la calle y ha crecido la delincuencia en todas sus modalidades”, añadió Hernández Contreras.

Afirmó el diputado que “todo esto es atribuible al presidente municipal de la capital que en tres años se dedicó prácticamente a realizar politiquería y no a garantizar el derecho a la seguridad pública de todos los potosinos, por eso hoy se cometen robos de todo tipo, incluyendo los ocurridos en negocios del Centro Histórico de la ciudad, en las inmediaciones de la plaza Aranzazú”.

