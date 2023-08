PRI RESPALDA LA CANDIDATURA ÚNICA DE XÓCHITL GÁLVEZ, PARA PRIVILEGIAR LA UNIDAD: ALEJANDRO MORENO

• El Presidente nacional del tricolor solicitó que no lo propongan para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y que la encabece “una mujer propuesta por nuestro partido”.

• Sostuvo que la alianza del PRI con el PRD, el PAN y la ciudadanía, “es férrea, indestructible y muy poderosa”.

• Aseguró que Xóchitl Gálvez contará con todo el respaldo del PRI, porque con ella a la cabeza retomaremos el rumbo, recuperaremos la Plaza de la Constitución, Palacio Nacional, la capital y el país entero.

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que la estructura de este instituto político tomó la decisión de respaldar la candidatura única de Xóchitl Gálvez, para encabezar el Frente Amplio por México.

Al emitir un mensaje a los medios de comunicación en el Auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede partidista, el líder del tricolor subrayó que con ello se busca “privilegiar la unidad, reducir el desgaste político y alistar un proyecto para todas y todos los mexicanos”.

En compañía de la Secretaria General del CEN, Carolina Viggiano, así como de los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira y en el Senado de la República, Manuel Añorve, el líder nacional del PRI destacó que “aspiramos a la firme consolidación del Frente Amplio por México”.

Recalcó también que “aspiramos a ser la opción política más fuerte, de cara al proceso electoral del próximo año y ello nos va a dar la fuerza y la fortaleza para sacar a Morena, para sacarlos del poder y rectificar el rumbo de la nación”.

El también diputado federal sostuvo que “nosotros siempre queremos impulsar a uno de los nuestros, pero primero está la decisión en pro de nuestro país”.

En este marco, el líder nacional del PRI expresó que “en congruencia y para estar atentos al proceso electoral, he pedido y he solicitado a mi Coordinador en la Cámara Baja, y a las y los diputados federales que son nuestros pares, que no me propongan para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el ánimo siempre de demostrar que nosotros sabemos hacer política”.

Añadió que “aquí hay categoría, aquí hay inteligencia y aquí hay estrategia por este país”. Por ello, dijo, en el ánimo de no buscar esos cargos, le he pedido al Coordinador que construya los consensos con los Grupos Parlamentarios, como faculta y como debe ser en la Cámara de Diputados, a fin de que sea un proceso claro y abierto.

Y planteó: “que este Poder Legislativo, como es el tiempo de las mujeres, lo encabece una mujer propuesta por nuestro partido. Ahí reafirmamos el compromiso con las mujeres. Esa es la voluntad de nuestro partido”.

El Presidente Alejandro Moreno aseveró que “vamos a respaldar en unidad esta propuesta de un proyecto ganador. Xóchitl Gálvez contará con todo el respaldo del PRI y por ello, reconozco que este es un momento definitorio en la construcción del Frente”.

Y sentenció: “que lo entienda bien el poder, que le quede claro al poder, nosotros en el Legislativo somos un Poder, no empleados del Poder y desde la política les decimos que la alianza del PRI con el PRD, el PAN y la ciudadanía, es férrea, indestructible y muy poderosa”.

Este apenas es el inicio, dijo, es el principio del fin de Morena, para que con Xóchitl a la cabeza retomemos el rumbo, recuperaremos la Plaza de la Constitución, Palacio Nacional, la capital y el país entero. En el 2024, les vamos a ganar”.

