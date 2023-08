Ni arrogancia ni prepotencia; PVEM abre las puertas a posible alianza electoral con Morena

“Todavía no nos casamos y ya nos están divorciando”: Eloy Franklin Sarabia

San Luis Potosí, S.L.P. Martes 01 de agosto de 2023

Eloy Franklin Sarabia, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), negó categóricamente que exista prepotencia, soberbia o arrogancia y expresó su disposición a considerar una alianza electoral en el ámbito local con Morena.

Afirmó con seguridad que en las elecciones locales de 2024 habrá alianza con el Partido del Trabajo, y con respecto a Morena, el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PVEM refirió que no se descarta la misma posibilidad.

Ante la declaración de la dirigente de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez, quien ha mencionado reiteradamente la posibilidad de ir sin alianzas en los próximos comicios, Franklin Sarabia dijo ser respetuoso de esa opinión, sin embargo dejó abierta la posibilidad de ir juntos en la boleta electoral.

“Todavía no nos casamos y ya nos están divorciando”, expresó enfático el dirigente estatal del Partido Verde. Eloy Franklin subrayó que unidos los partidos que buscan la transformación del país son mucho más fuertes. En ese sentido, ejemplificó que en coalición el PVEM, PT y Morena lograron derrocar al PRI, después de décadas de hegemonía en el Estado de México.

En rueda de prensa, Franklin Sarabia también destacó los resultados obtenidos en las elecciones de 2021, en las cuales el PVEM ganó 16 alcaldías. Aclaró que además 13 presidentes municipales se sumaron al Partido Verde durante este período, en gran parte gracias al buen trabajo realizado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, emanado de este instituto político.

El dirigente del PVEM dejó claro que no descarta que próximamente otros alcaldes también puedan unirse a su partido, lo que podría fortalecer aún más su posición en el panorama político local.

Share this: Twitter

Facebook