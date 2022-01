La decisión de no autorizar ningún incremento a la tarifa del transporte urbano, fue un acierto del gobernador

La decisión del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo de no incrementar la tarifa del transporte urbano y subsidiar a los permisionarios para la renovación del parque vehicular, es equilibrada y ayudará a la economía de las familias.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, diputado René Oyarvide Ibarra afirmó lo anterior y dijo que no están las condiciones dadas para un aumento, ni siquiera el establecido en el numeral 94 de la Ley del Trasporte que es acorde a la inflación.

“Socializamos el tema con el secretario de Comunicaciones, la decisión es otorgar un subsidio para ayudar al transportista para que mejore la calidad del servicio en términos materiales, pero también en lo humano es necesario tomar medidas”.

Oyarvide Ibarra expuso que la ayuda a los permisionarios no solamente tiene que ver con el asunto material, sino el respeto y mejorar el trato a la gente, que hagan las paradas donde debe ser, que no jueguen “carreritas”, que no tarden tanto en pasar, etcétera.

Reconoció que debido a la pandemia, la afluencia de pasajeros se redujo y los permisionarios tuvieron que seguir pagando sus créditos en el banco, con todo e intereses moratorios, “todas esas situaciones se analizaron y haremos las reformas que sean necesarias”.

“Estamos en la cuesta de enero, no hay dinero, no hay trabajo, hay familias de varios miembros que toman hasta tres autobuses diarios, a ellos les afecta cualquier incremento; en el futuro hay que poner candados para que no sea en automático el aumento”, expuso.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes señaló que los permisionarios no se quedarán desprotegidos, se trabajará conjuntamente con ellos para que mejoren el servicio, “se trata de una decisión equilibrada porque atiende todos los aspectos”.

