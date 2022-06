INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEBEN TOMAR ACCIONES CONCRETAS EN CONTRA DE DOCENTES QUE HAYAN SIDO SEÑALADOS POR ACOSO A LAS ALUMNAS

La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, indicó que es importante que las instituciones educativas tomen acciones concretas en contra de docentes que hayan sido señalados por acoso a las alumnas.

Indicó que a través de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, se está en la disposición de escuchar los planteamientos de las y los alumnos que hayan sufrido de este tipo de situaciones por parte de profesores, a fin de buscar asesorías y trabajar en conjunto para que se brinde una respuesta satisfactoria.

“No es la primera vez que se escuchan estos temas, tanto en la Universidad como en otras instituciones, de situaciones de abusos de maestros y no se tiene que proteger a estas personas y menos cuando son este tipo que viven violencia las alumnas o alumnos, es importante que se acerquen y comentemos estos temas, podemos trabajar para que ya no siga este tema de violencia y acoso”.

Añadió que como parte del Poder Legislativo, se haría un llamado a las instancias de educación superior y media superior, para que atiendan estas denuncias y que se evite la presencia de docentes que tengan estos antecedentes y señalamientos.

“Y si existen maestros acosadores no estén dando clases, se tiene que hacer llegar un resultado porque no podemos seguir permitiendo estas acciones y no podemos permitir que los sigan defendiendo, tenemos que actuar y desde la Comisión de Educación y de Derechos Humanos estaremos trabajando en estos temas”.

En otro tema, indicó que se mantiene el análisis para la creación del Padrón de Deudores Alimentarios, y manifestó que ante la posibilidad de que muchos deudores puedan ser exhibidos, se han acercado a sus parejas para tratar de solventar sus adeudos.

