El próximo gobierno y legislatura tendrán que definir el destino de los terrenos de la FORD

El diputado Ricardo Villarrreal Loo, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado de la LXII Legislatura, manifestó que será la próxima administración la que determine el destino de los terrenos industriales donde se pretendía instalar la empresa FORD, en el municipio de Villa de Reyes.

Recordó que en esta administración, el Ejecutivo del Estado presentó una iniciativa para la desincorporación de este inmueble, para el inicio de la enajenación del mismo conforme a la ley, a fin de obtener recursos que serían utilizados para la atención de la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, en el análisis realizado por las comisiones legislativas, no se contó con la suficiente información para avanzar en la revisión de este tema.

“Este tema ya le corresponderá a la próxima administración y también a la próxima Legislatura, si es que cae en cancha del Congreso; la verdad es que en esta Legislatura ustedes vieron lo que ocurrió con el dichoso tema de la Ford tan manoseado, creo que fue muy desaseado el asunto y ahí está el resultado desafortunadamente”.

El legislador consideró que también la atención a la pandemia por parte de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado fue insuficiente, ya que no se atendieron las necesidades de la población para brindar apoyos emergentes tanto en el tema de salud, como en el tema económico y de generación de empleo.

“Hay estados que han hecho mejor o peor las cosas, me parece que en el caso de San Luis Potosí estamos en los peores tanto en un tema económico en el empleo y en el manejo en general de la pandemia, no nada más en el tema de salud que es lo que estamos viendo incluso en un tema financiero gubernamental, no dimos el ancho por parte del Ejecutivo”.

