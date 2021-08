Deben cerrar filas gobierno y ciudadanía para frenar la tercera ola de contagios por COVID-19

El diputado Martín Juárez Córdova, hizo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y a la ciudadanía, para actuar con responsabilidad y reforzar las medidas sanitarias para frenar la tercera ola de contagios de COVID-19, que ahora está afectando más a personas que se encuentran en edad productiva y que no han respondido al llamado de aplicarse la vacuna.

“Lamentablemente se están relajando las medidas sanitarias, por las calles y en diferentes áreas públicas vemos a gente que ya no utiliza el cubrebocas, que no usan el gel antibacterial y no se respeta la sana distancia”, puntualizó.

Juárez Córdova, señaló que uno de los factores más preocupantes, es que de acuerdo a reportes del sector salud sobre los indicadores de contagios por COVID-19, es que en esta tercera ola, los más infectados por el virus y que se encuentran graves de salud, son personas de 40 y 50 años de edad, es decir, “son personas que ya tuvieron la oportunidad de vacunarse y no lo hicieron”.

Por ello, “es necesario que la ciudadanía acuda a los llamados que hacen las autoridades de salud para que se apliquen la vacuna contra el COVID-19. Es necesario que lo hagan porque se están incrementando considerablemente el número de hospitalizaciones de personas graves contagiadas por el virus”.

Puntualizó “debemos cerrar filas los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía para frenar la tercera ola de contagios por COVID-19, debemos actuar con responsabilidad social y no debemos relajar las medidas sanitarias”.

“Se deben reforzar los filtros sanitarios en los edificios públicos, en comercios, en plazas, en todas las áreas públicas, debemos utilizar el cubrebocas, disminuir los aforos en sitios públicos, usar el gel antibacterial, respetar la sana distancia; es decir debemos acatar todas las medidas sanitarias que nos marcan las autoridades para frenar los contagios”, finalizó.

