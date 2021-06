Congreso del estado mantiene como prioridad escuchar y atender las inquietudes de la ciudadanía

La Comisión Ex profeso para Dictaminar Iniciativas Ciudadanas del Congreso del Estado, ha atendido un total de 46 iniciativas que se encontraban pendientes, y que corresponden a propuestas presentadas por ciudadanas y ciudadanos potosinos, explicó el diputado Martín Juárez Córdova, presidente de esta comisión.

Destacó que las propuestas tienen que ver con temas relacionados al transporte público, generar mejores condiciones de participación política para las mujeres, y algunos aspectos en materia electoral, mismos que fueron atendidos y dictaminados.

“Son iniciativas que tenían que ver con temas de transporte, con generar más y mejores condiciones a las mujeres en su participación política, en su vida laboral y social, y esto ha venido en un marco progresivo; y por otra parte teníamos iniciativas en este marco de poder generar atención en el marco electoral que se incorporaron en su momento en las dinámicas que se venían realizando”.

Destacó que en estos trabajos, participaron también los diputados Marite Hernández Correa y Rubén Guajardo, para resolver las iniciativas pendientes con lo cual se da una respuesta a los promoventes y se reduce el rezago al interior de las comisiones legislativas.

“Se han atendido 46 y en este caso estamos pendientes con una y recordamos que las iniciativas ciudadanas tienen este carácter de que no caducan y en este caso de la LXII Legislatura generó las condiciones para su atención por medio de una comisión ex profeso”. Puntualizó, que la Comisión Ex profeso recibió 47 iniciativas ciudadanas que datan de la LX, LXI Legislaturas y de la LXII Legislatura que son aquellas iniciativas que tenían más de un año de haberse presentado por los y las ciudadanas, y que no habían sido atendidas en comisiones.

