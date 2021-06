Comisiones unidas de justicia y gobernación revisan propuestas de ternas para magistrados del STJE

Las diputadas y los diputados integrantes las comisiones de Gobernación y Justicia, en reunión de trabajo, revisaron las propuestas de ternas enviadas por el Ejecutivo del Estado para ocupar cargos de magistrados numerarios del Poder Judicial del Estado, y dieron cuenta de los amparos que fueron promovidos por magistrados que no fueron reelectos.

La diputada Beatriz Benavente Rodríguez, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que en dos caso particulares, de los magistrados Luis Fernando Gerardo González y Refugio González Reyes, que no fueron reelectos y promovieron amparos ante la justicia federal, éstos se les concedió y cuentan con una suspensión provisional.

En el caso de las magistradas Graciela González Centeno y María del Rocío Hernández Cruz, acudieron a una segunda instancia en revisión de su amparo, a lo cual la justicia federal aún no se ha pronunciado, por lo cual se esperará hasta unos días antes del vencimiento del plazo, para el Congreso del Estado tome una decisión en este sentido.

“Al momento no tenemos claro si les van a otorgar la suspensión o no, el problema es que nosotros como Congreso si seguimos con el trámite y al final se les concede la suspensión, y ya se nombró a otro magistrado, ahí estaríamos poniendo en estado de vulnerabilidad al Poder Judicial porque ellos también los nuevos que se nombraran tendrían ya derechos adquiridos y en esa lógica es que decidimos, en estos dos no actuar y llevarlo a la fecha límite, esto se va hasta el 2 de julio”.

Indicó que en estos dos casos, se esperará a que la justicia federal se pronuncie, para tomar la determinación al interior de las comisiones de Justicia y Gobernación.

Precisó que existen otras tres vacantes de magistraturas, de las cuales no existen ningún amparo ni circunstancia, y que serán analizadas por las comisiones unidas, para lo cual se hizo circular los diversos curriculums para su análisis y valoración, a fin de que en una próxima reunión puedan ser considerados.

Las ternas se encuentran integradas de la siguiente manera: la primera, Aguilar Cazarez José, Aguilar Gómez Liliana Elizabeth, y Onofre Díaz María América; en la segunda, Moreno Salazar Sergio Alberto, Oviedo Abrego Armando Rafael, y Solís Delgadillo Juan Mario; y la tercera, López Leyva Oscar Ricardo, Méndez Montes Miguel Ángel y Torres Sánchez Silvia.

“Estas ya están totalmente acéfalas estamos, en condiciones de poderlo votar, pero como no existe prisa y toda vez que se integraron nuevos perfiles a estas ternas, le dejamos la posibilidad a los integrantes de las comisiones de Gobernación y Justicia para que puedan revisarlo y ya previamente determinando las fechas para votar estas otras ternas”, concluyó la legisladora.

