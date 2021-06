Abogados exigen la destitución del Consejero de la Judicatura Huitzilihuitl Ortega

Diferentes asociaciones y barras de Abogados del Estado de San Luis Potosí, exigen que la presidenta del Poder Judicial de San Luis Potosí, Olga Regina García López, destituya al consejero de la Judicatura, Huitzilihuitl Ortega Pérez, debido a que recientemente promovió a políticos en el máximo órgano de expedición de justicia del Estado, infringiendo así, la Ley Electoral.

Un grupo de abogados, entre ellos, Juan José Frías Aguilera perteneciente a la Asociación de Abogados Postulantes y Especialistas en Oralidad A.C., acudieron a las instalaciones del Poder Judicial para entregar un oficio a la presidenta del también Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, Olga Regina García López, para que bajo sus atribuciones, separe del cargo al personaje en mención por sostener una reunión con líderes sindicales favorecer así el voto para el ex candidato a gobernador de extracción panista, además de que ordene que se le investigue por otros hechos delictivos.

“Hizo la convocatoria a varios abogados para defender a un ex candidato a la gubernatura del Partido Acción Nacional, PAN, Octavio Pedroza Gaitán, actitud que no puede realizar por ser parte de esta institución, por eso solicitamos que de manera inmediata se le destituya, pues está dejando una imagen negativa del verdadero servicio que se realiza en la institución que es la expedición de justicia y no la defensa del voto”.

Los litigantes, buscan que Olga Regina García López, no se convierta en cómplice, pues como titular del Consejo de la Judicatura, si puede realizar esa separación, por esa razón están haciendo esa solicitud y que al consejero Huitzilihuitl Ortega se le finquen responsabilidades, además de que se le investigue.

El sector de la abogacía está harto de este tipo de circunstancias y señalaron que están dispuestos a continuar con los procedimientos legales que se deriven de esta intromisión política, incluso acudirán al Congreso del Estado para que realice algunos pronunciamientos.

“A la magistrada, no le conviene incurrir en complicidad, porque entonces, ella sí podría caer en responsabilidad y en todo caso, se le puede abrir un Juicio Político, apelamos a la buena disposición y que no permita estos actos deshonestos y que no se haga cómplice, que no meta las manos por un sujeto corrupto como es él, tiene varios señalamientos por actitudes irregulares y de las cuales tenemos pruebas”.

