Abogados entregaron un reconocimiento al DIP. Edgardo Hernández Contreras por su profesionalismo y desempeño de su cargo

En San Luis Potosí es necesario seguir trabajando para recobrar la dignidad del Congreso del Estado y transformarse en un verdadero equilibrio que impida que los tiranos enfundados en traje y corbata, sigan robando y mintiendo en perjuicio de nuestra sociedad, señaló el diputado local Edgardo Hernández Contreras, durante la entrega simbólica de un reconocimiento que le hicieron distintas Asociaciones de Abogados de San Luis Potosí, por su desempeño como legislador.

Puntualizó, “el legislador debe tener la sensibilidad de trabajar de la mano de la ciudadanía, ser congruente para representar al pueblo y contribuir en mejorar los esquemas de salud, seguridad, el campo y sobre todo, ser un representante social y ejercer el derecho parlamentario para ser un contrapeso real con los demás Poderes”.

El evento se llevó a cabo en el auditorio Manuel Gómez Morín de la sede legislativa, donde el Lic. Efraín Torres Salazar Presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, así como el Presidente de la Asociación Plan de San Luis A.C. Marco Antonio Coca Manzanares, y el abogado Juan José Frías Aguilera a nombre del gremio, entregaron el reconocimiento, al diputado Edgardo Hernández.

Durante su participación, los abogados coincidieron en señalar que la entrega de este reconocimiento al diputado Edgardo Hernández Contreras, es “por ser un diputado destacado en su trabajo legislativo, por su valentía, entrega, profesionalismo y desempeño de su cargo”.

Señalaron que, por primera ocasión se reconoce el trabajo de un diputado por su desempeño, por el interés y la convicción de representar dignamente los intereses de San Luis Potosí, en temas tan relevantes, como fue el combate a la corrupción.

Durante su intervención, el diputado Edgardo Hernández Contreras, agradeció esta distinción de las y los abogados, representados en las distintas Asociaciones de San Luis Potosí, dijo que, “es un honor que por primera ocasión se le reconozca, por su esfuerzo y dedicación de contribuir en la solución de los grandes problemas que afectan a la población, mediante iniciativas y reformas en materia de combate a corrupción, inseguridad, procuración de justicia, combate a la pobreza. “Siempre hable de frente y fui frontal en los temas de interés para San Luis Potosí”.

Señaló que, “hoy salimos con la frente en alto, aunque no contentos porque pudimos haber logrado y dignificado más al Congreso del Estado, yo he retado a todos mis compañeros para que digan si me robe un clip del Congreso, además sude la camiseta en la curul representando a la sociedad, aunque desgraciadamente no tuve el eco esperado de mis compañeras y compañeros”.

