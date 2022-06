Fernando Díaz de León Cardona

Cambios en la maquinaria Gallardista

Ya en alguna ocasión, había señalado que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, tiene toda la facultad y la autoridad para remover, destituir o hacer los cambios que se requieran para que su gabinete funcione. Esto es normal en un proceso de ajuste continuo en cada administración gubernamental.

También he señalado, que, – para hacerlo, no requiere, – no necesita que mafiosillos que lo engañan, esos que se mueven a sus espaldas, utilicen a los medios de comunicación para golpear o desprestigiar a quienes presuntamente serán relevados. Eso no es conveniente ni prudente porque evidencian la autoridad del gobernador. Si Gallardo ya lo decidió, simplemente que lo haga y ya, no pasa nada.

Aunque el secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, ya adelantó que habrá cambios en por lo menos tres dependencias, en varias oficinas gubernamentales han deslizado que quienes están con un pie afuera, son las y los titulares de Cultura, del Instituto de las Mujeres IMES, en el IMPODE y en la SEDARH. Mientras tanto, los francotiradores ya apuntaron al secretario de la SEGAM y a la titular de Turismo.

De Emanuel Ramos Hernández y de Patricia Véliz Alemán yo tengo mis dudas. Emanuel está hecho a toda prueba de lealtad y ha estado en las buenas y en las malas con los Gallardo. El trabajo desempeñado por Emanuel en la SEGAM, va bien, desarrolla un trabajo discreto, sin tanto protagonismo y con resultados efectivos, sin embargo nunca falta alguien que desea meterlo en la polla.

En cuanto a Patricia Véliz, el argumento de mayor peso esgrimido por quienes buscan desplazarla es, “que es gente de Don Ricardo”, – es decir, del padre del ciudadano gobernador. Esa camarilla que ha intentado desde principios de año tronarla en la Secretaría de Turismo, son los mismos que han dicho: “El tiempo de Don Ricardo ya pasó y todos sus amigos merecen ser tratados como cualquier hijo de vecina”, eso han dicho, ahí nomás.

A Paty Véliz solo dótenla de los recursos necesarios para trabajar y verán que es una funcionaria entrona y comprometida. Lo que no se vale es esa subcultura de la grilla que han querido montarle desde adentro y afuera.

ENTRE PARENTESIS

Antes se había tardado. – Aparte de decirle públicamente que “es una rata”, por aquello de que desapareció las purificadoras de agua y el equipo que dotaban gratuitamente a la población del vital líquido, el exalcalde Xavier Nava Palacios tendrá que resignarse a que pronto desaparezca su remedo de ciclovía que hizo en la avenida Himno Nacional que no ha servido para otra cosa que, para tronar negocios, complicar la circulación y provocar accidentes. El mismo destino podría tener la ciclovía de avenida Carranza, ojalá.

El Pollo presidenciable. – Dicen que no hay cura que no sueñe en ser Obispo o Cardenal que alucine en Ser Papa. En calidad de mientras, al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, desde las cúpulas del PVEM y uno que otro soñador buscan ubicarlo como presidenciable. ¡No se miden!

Desde Luego que El Pollo tiene sus aspiraciones, es hábil e inteligente, sabe hacer política y hasta cierto parecido tiene a Fouche, sin embargo, en 2024, el escenario es muy claro. Ni el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, ni los gobernadores de Nuevo León o Jalisco, tienen tablas para competir con los gargantones o las corcholatas de la 4T, ya lo verán.

Distraer a Ricardo o construir castillos de arena suena tentador, pero no es políticamente prudente. No en este momento. El gobernador es joven y tiene muy claro el papel que le corresponde jugar en dos años más. En todo caso, lo mejor para su futuro, es seguir trabajando como lo está haciendo y preparar con la debida anticipación su sucesión por aquello de que no te entumas.

Hasta pronto.

