DAN A CONOCER A GANADORES Y GANADORAS DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO 2025

El Comité Organizador y el Jurado Calificador del Premio Estatal de Periodismo dieron a conocer este día a las y los ganadores de la edición 2025 de este certamen, quienes recibirán un mayor estímulo económico en respuesta al compromiso contraído con el gremio por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Ganadores de los primeros lugares recibirán 70 mil pesos; segundos lugares, 50 mil y los terceros lugares 30 mil pesos.

En rueda de prensa celebrada en las instalaciones del Colegio de San Luis, la doctora Oralia Orellana Moreno, coordinadora estatal de Libros de Texto Gratuito, en representación del Licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, Secretario de Educación del Gobierno del Estado y Presidente del Comité Organizador, destacó que como resultado de los cambios al decreto del premio, promovidos por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, hoy son más las categorías a premiar y mayor el estímulo económico que se otorga a las y los ganadores.

Por su parte, Francisco Javier Rosales Hernández, presidente del Jurado y quien en anteriores ediciones del certamen ha fungido como tal, destacó que en esta edición no sólo se rompió record de trabajos participantes –más de 700-, sino que también se elevó la calidad de los mismos.

El Jurado calificador -integrado por las y los periodistas, así como directivos de medios informativos: Francisco Javier Rosales Hernández, Alejandro Villasana Mena, Gabriel Castillo Vidales, Lucina López Mendoza y Alejandra Sánchez Pérez- dio a conocer los nombres de las y los ganadores del Premio Estatal de Periodismo:

El premio al Mérito Periodístico por Trayectoria o Profesionalismo Cotidiano, se le otorgó a Florencio Escobar.

En Noticia, primer lugar para Paola Jhoseline de la Rosa Velazco, de Plano Informativo, “130 MDP gasta Interapas en pipas”; segundo lugar Carlos Alejandro Rubio Moreno, de Astrolabio Diario Digital, “Distrito Santa Fe, el centro comercial y deportivo que será construido en terreno de la UASLP”; tercer lugar Víctor Noé Rivera Hernández, de Código San Luis, “Delegados del Bienestar estafan a familias con programa “La Escuela es Nuestra”. Menciones honoríficas para Gabriela Irais Paredes Mares, de Hechos Meridiano San Luis, “Desfogue de la presa San José en el rio Santiago pone en riesgo los cultivos de La Tinaja y La Purísima y para Gerardo Duque Lárraga, de Milenio Televisión, “Asesinan al alcalde de Tancanhuitz”.

En Fotografía primer lugar para Daniel Vázquez García, por su imagen “Niña de 12 años intenta saltar de lo alto del puente de la ETI 16” publicada en Huasteca Hoy; segundo lugar Blanca América González Blanco, “Médicos y enfermeras se convirtieron en ángeles para víctimas de golpes de calor”, de Código San Luis; y tercer lugar Jazmín Ramírez García, de El Universal San Luis, por su fotografía titulada “Entre lágrimas, veladoras y oraciones, madres buscadoras de SLP”). Mención honorífica para Héctor Manuel Guevara García, de Nslp.mx, “A un verdadero amigo no se le deja entre las llamas”.

En Reportaje primer lugar para Norma Oralia Cárdenas Cruz, de Plano Informativo, “El lujo de dirigir Interapas”; segundo lugar Gerardo Duque Lárraga, de Milenio Televisión, “Francisca huyó de su agresor y busca justicia” y tercer lugar Kenia Anahí Figueroa Ramos, de La Roja Mx, “Celebramos la vida y respetamos la muerte”. Mención honorífica para Rubén Alejandro Pacheco Rodríguez, de Pulso Diario de San Luis, “Ni para pistaches le dejaba la Universidad”.

En Crónica primer lugar para Pedro Antonio Torres Mota, de El Candidato Mx, “!Vuela alto Manuel! ¡Vuela alto Rodrigo! Potosinos oran por víctimas del Rich”; segundo lugar Rigoberto González Medina, de El Mañana de Valles, “Un mixteco en Ciudad Valles” y tercer lugar Jorge López Pérez, de TV Azteca, “Crónica del fuego: el incendio que arrasó con una fábrica de tarimas”.

En Entrevista, primer lugar para Víctor Daniel Ortiz Ramírez, de Pulso San Luis, “Agustín Laje se lanza en contra del progresismo”; segundo lugar María Fernanda Padilla Gil, de Agencia de Noticias San Luis, “Desde bebés poseídos hasta rituales satánicos: La lucha diaria de un exorcista potosino” y tercer lugar Gerardo Duque Lárraga, de Buenavista Radio 102.9 FM, “Vivir para buscar, pero morir un día a la vez”. Menciones honoríficas para Claudia Jazmín Viramontes Cubillos, de CN13 Noticias, “Entrevista con Sanjuana tras obtener su libertad por indulto” y para Gabriela Irais Paredes Mares, de Hechos Meridiano San Luis, “Abril, presa del cristal”.

En Artículo de Fondo o Comentario, primer lugar para Leticia Vaca Sánchez, de La Alcantarilla, “Una deuda con todas; En SLP se despenalizó el aborto”; segundo lugar Hares Barragán Ortiz, de El Tiempo del Altiplano, “Altiplano Potosino, tierra de promesas políticas y realidades olvidadas”; tercer lugar Víctor Manuel Trejo Esparza, de En Resumen, Información de la Huasteca Potosina, “Yo solo sé que no sé nada”. Mención honorífica para Patricia Calvillo Ramírez, de El Sol de San Luis, “Cuidadoras invencibles: la lucha por el reconocimiento y el apoyo en San Luis Potosí”.

En Caricatura o Portada, primer lugar para Carlos Hilario Hernández Gámez de Contraréplica, “Los viejos hábitos”; segundo lugar, Esteban Alberto Maldonado Contreras, de El Heraldo, “Relevo sexenal” y tercer lugar Daniel Fernando Serda Parra, de Agencia de Noticias SLP, “Involución”.

En Publicación o Programa de Difusión Cultural, primer lugar para Rodrigo Ramiro Ceballos, de Altervisión, “Dulce tradición: La chancanquilla de poytzen”; segundo lugar José Bernardo Vera Niño, de La Orquesta, “Señales de un viejo San Luis” y tercer lugar María Alejandra Ruiz Cervantes, de El Sol de San Luis, “Santuario del Desierto: La piedra que guarda la fe”.

En Video, primer lugar para Andrés González Lozano, de N+San Luis Potosi, “A Más de 50 Metros de Altura; Así es Restaurar las Cúpulas que Guardan Historia en SLP”; segundo lugar, J. Cruz Briones Sánchez, de Canal 7, “Un día del padre en el instituto geriátrico” y tercer lugar Fermín Saldaña Ocampo, de La Orquesta, “Rafael Becerra y las artes escénicas”.

En Audio, primer lugar para Adrián Cuauhtémoc Tovar Fabián, de Plano Informativo, “Bienestar se viste de Rosa”; segundo lugar Blakely Morales Cruz, de MG Radio, “La sobreviviente: la última defensa del Cerro de San Pedro”; tercer lugar Jesús Gerardo Aguilar Flores, de MG Noticias ‐ Factor 96.1, “Arriba San Luis ‐ Programa 090525”. Mención honorífica Karlo Sayd Sauceda Ahumada, de La Orquesta, “Cuauhtémoc Blanco va a proponer una ley “por la equidad de género”.

En Difusión de la Ciencia y Tecnología Potosina, primer lugar para Carla Gabriela Hernández Moreno, de N+ Televisa San Luis, “La Prevención del Futuro”; segundo lugar Gabriela Irais Paredes Mares, de Hechos Meridiano San Luis, “El tratamiento que revoluciona las quemaduras infantiles” y tercer lugar Ana Guadalupe Silva Saldivia, de La Orquesta, “Da Vinci Experience, la exposición que te hará vivir las obras a través de los sentidos”. Mención honorífica para Facundo de Jesús Castillo Jiménez, de N+ San Luis, “Primer cirugía de escoliosis con realidad aumentada fue realizada en SLP”.

En Materia de Equidad de Género, primer lugar para Brian Alexis Castillo Morán, de Código San Luis, “Cuatro mujeres que están dejando huella en SLP”; segundo lugar Jesús Navarrete de Sama, de Plano Informativo, “La invisibilidad de las mujeres de la limpieza” y tercer lugar Damaris Natali Armendáriz Castro, de El Heraldo de San Luis, “Dentro del servicio de recolección de basura, una mujer destaca por su labor: SGS”. Mención honorífica para Jesús Oswaldo Martínez Reina, de Canal 7, “A hombros de mujeres: las diableras de la central de abastos”.

En Periodismo Regional, primer lugar para Porfirio Miguel López Domínguez, de Magui López Noticias, “Las mujeres en la cárcel son felices”; segundo lugar José Ismael Leyva Nava, de Arco Informativo, “Un grave problema de salud pública: el manejo inadecuado de residuos sólidos en Charcas”, y tercer lugar Alberto González Hernández, de El Gran Diario de la Huasteca, “Fidel Castro inició en la huasteca potosina la revolución de Cuba”. Menciones honoríficas para Rodolfo Israel Rodríguez Martínez, de SMHOY Noticias. (Zona centro), “La Galera” y para Gabriela Guadalupe Murillo Chávez”, de Canal 3 TGTVCable, “Lo nuestro ‐ Chilolo y sus nieves”.

En Crónica Deportiva, primer lugar para Christian Michel Morales Martínez, de TV Azteca San Luis Potosí, “Policía y luchador, la historia del Trébol Negro y la crónica de su retiro”; segundo lugar Isabel Segura García, de Quadratín SLP, “Hospital de balones, 50 años reviviendo el deporte en San Luis capital” y tercer lugar Juan Carlos Torres Galván, de La Pelotera MX, “Tres peloteros potosinos luchando por el título del Caribe”.