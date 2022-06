Cuestionan médicos potosinos contratación de extranjeros.

Dirigen manifiesto al gobernador Gallardo Cardona.

Toño Martínez

Miembros del Colegio de la Profesión Médica cuestionaron la contratación de especialistas extranjeros anunciada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona emulando al presidente de la República ( Andrés Manuel López Obrador ) para cubrir una aparente deficiencia que tiene San Luis Potosí, porque no existe claridad en las justificaciones para este propósito.

En un manifiesto de 4 puntos dirigido tanto a Gallardo Cardona como a la opinión Pública, firmado por el presidente del colegio Dr. Antonio Chalita Manzur, los médicos demandan 1) que se les informe sobre la metodología que determine el tipo de especialistas requeridos de acuerdo al número de enfermos y los insumos para llevar a cabo su labor recordando que el Sistema Nacional de Salud esta integrado por instituciones (públicas) como privadas; 2) Rechazan la versión de que no hay Neurólogos en el estado porque existen existen 32 y 30 neurocirujanos; si hay vacantes señalan que nunca fueron difundidas a pesar de la Jornada de Reclutamiento me que llevo a cargo el Gobierno Federal que y que dejó fuera especialidades como rehabilitación.

En el punto 3 proponen que antes de contratar médicos extranjeros se abran plazas en base a las necesidades reales de la población debe San Luis Potosí, con sueldos dignos, prestaciones de ley y el pago oportuno. Que se fijen periodos muy claros en los contratos que garanticen la seguridad de los especialistas y, en caso de no haber candidatos en México puedan establecerse contrataciones mediante subrogación por evento.

Con ello se pondría al alcance de la gente especialistas para sus problemas de salud poco frecuentes; pero también sugieren que provengan de países con mayor desarrollo científico y técnico, todo ello en el marco legal establecido por el artículo 5o Constitucional para que el ejercicio de las profesiones aseguren calidad.

Además, piden que las contrataciones sean validadas por el Congreso del Estado y por el Colegio de las Profesiones Médicas.

Citan en el documento el artículo 34 de la Ley General de Profesiones relativo a vigilar el ejercicio de las profesional …de los médicos para se realicen dentro de los mismos valores legales y morales ..”

Del manifiesto para Gallardo Cardona enviaron copia al presidente López Obrador, Dr. Jorge Rosendo Sánchez Medina de la Federación, Asociación y Colegios Médicos de México, y al Secretario de Salud Daniel Acosta Díaz de León.

