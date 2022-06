Cuerpos en descomposición inundan de olor fétido a la fiscalía.

-Camaras refrigerantes no funcionan.

Toño Martínez

Una situación de emergencia está viviendo el personal de la Fiscalía General del Estado Huasteca, Norte debido a la descomposición de por lo menos 15 cadáveres relacionados con hechos delictivos, guardados en la cámara refrigerante pero está tiene varios meses descompuesta.

Esto provoca que un olor fétido que despiden los cadáveres invada las instalaciones de la dependencia volviéndose el ambiente irrespirable.

La cámara refrigerada y el área de Servicios Periciales se ubica entre los módulos de Atención Temprana, Delitos Patrimoniales, Atención a Víctimas y Defensoría Social o de Oficio, de tal manera que los funcionarios y administrativos, así como las personas que acuden a realizar trámites o presentar denuncias están sometidos a un grave peligro de contraer infecciones.

Para agravar la situación, las instalaciones y oficinas de ministerios públicos como de otros servicios tienen más de 4 meses sin aire acondicionado y en el colmo cuando el problema fue planteado al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona la respuesta fue decepcionante al ponerles como ejemplo que los albañiles trabajaban bajo el sol y no necesitaba de clima artificial, o sea que eso no era impedimento para laborar.

” Si, pero se le olvide que aquí la temperatura es de 35 hasta arriba de 40 grados y es terrible estar en esas condiciones’ dijo una secretaria que pidió omitir su nombre para no resultar perjudicada.

Indicó otro empleado que han pedido la intervención del sindicato pero no intervienen para nada porque el Gobierno de Gallardo Cardona hasta a los dirigentes tiene doblegados .

La situacion

de los cuerpos en descomposición se agravó con el almacenamiento de los siete cadáveres encontrados en el ejido “El Saucito” municipio de Aquismón.

