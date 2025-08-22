CRECE COMERCIO MINORISTA EN SAN LUIS POTOSÍ CON ALZA EN VENTAS, EMPLEO Y SUELDOS

• La Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales del INEGI avala el crecimiento sin límites de la economía potosina.

Las empresas comerciales al menudeo asentadas en San Luis Potosí aumentaron en un año sus ingresos 2.4 por ciento, su número de trabajadores en 0.2 y las remuneraciones a su personal en 8.1 puntos porcentuales, según lo indica la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La EMEC proporciona información relevante sobre el comportamiento del comercio interior de México y en su publicación del 21 de agosto consigna los avances que en un año registraron las empresas comerciales de venta al por mayor y las que venden minoritariamente en San Luis Potosí.

De acuerdo con la encuesta, en ese lapso los comercios al por mayor establecidos en el Estado tuvieron un retroceso en sus ingresos de -7.4 por ciento, pero su personal ocupado aumentó 1.0 y en 0.5 por ciento las remuneraciones a sus empleados.

Los avances en el comercio interior potosino acreditan el éxito de las políticas económicas instauradas por la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como la atracción de nuevas inversiones que generan más empleos, lo que se traduce en mejores ingresos para las familias potosinas y en un aumento del circulante. Además, con los apoyos directos que el Gobierno otorga a grupos vulnerables éstos han incrementado su poder de compra.