CORRECTA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN SAN LUIS POTOSÍ : DIP. JOSE LUIS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

* Tras los hechos violentos registrados en Jalisco, con bloqueos e incendios, San Luis Potosí destacó por su estabilidad, resultado de una estrategia preventiva y de blindaje carretero que evitó afectaciones y garantizó tranquilidad a la población.

El diputado federal José Luis Fernández Martínez destacó que en San Luis Potosí la estrategia de seguridad implementada desde el inicio de la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha dado resultados concretos y visibles, particularmente ante los acontecimientos registrados en otras entidades del país.

Señaló que uno de los dispositivos más relevantes ha sido el Operativo Blindaje Carretero, diseñado con visión preventiva y enfoque estratégico para proteger los accesos y límites del estado. “Ayer se demostró que la prevención funciona y que mientras en estados como Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes se registraron cierres carreteros y quema de vehículos, en territorio potosino no se presentó ningún hecho de alto impacto”, subrayó.

El legislador afirmó que esta diferencia no es casualidad, sino resultado de años de fortalecimiento institucional, coordinación intergubernamental y presencia territorial efectiva. “Aquí es donde se ven los resultados, aquí es donde la prevención marca la diferencia”, puntualizó.

Finalmente, sostuvo que San Luis Potosí en los últimos años ha tomado la ruta correcta en materia de seguridad, logrando un cambio profundo que hoy se refleja en estabilidad, gobernabilidad y tranquilidad para las familias potosinas.