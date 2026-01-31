12.7 C
San Luis Potosí
ESTADO

COORDINACIÓN Y RESULTADOS: SAN LUIS POTOSÍ AVANZA EN LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

By Redacción
sábado, enero 31, 2026

* Durante una reunión de trabajo entre autoridades federales y estatales, se reconoció el compromiso y la labor de San Luis Potosí para mejorar la capacidad técnica y humana.

En San Luis Potosí, la colaboración interinstitucional y la red de apoyo de colectivos y familias de personas desaparecidas fortalecen el acceso a la justicia y la atención a las víctimas, con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Este trabajo conjunto consolida avances en búsqueda y localización, fomenta el diálogo permanente y refleja el cambio que se vive y se siente en una política más cercana y humana.
Así lo señaló Martha Lidia Pérez Gumencindo, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, durante el encuentro con autoridades estatales y colectivos de las cuatro regiones. Destacó la importancia del diálogo abierto y presentó los ejes nacionales de búsqueda, localización e identificación, con énfasis en el análisis de contexto y la participación de las víctimas.
Entre los acuerdos, subrayó el fortalecimiento del marco normativo y de las capacidades operativas de las Comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda. Además, reconoció la atención inmediata en desapariciones recientes y la disponibilidad de presupuesto y lineamientos para 2026.

