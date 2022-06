Continuan contagios de Covid-19 en SLP

198 Casos en las últimas 24 horas.

Los casos activos de Covid-19 se han incrementado en todo el país desde hace ocho días, en el Estado, de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal se han incrementado de manera considerable, y actualmente hay más de mil 200 personas contagiadas, por lo que se insiste a la población en el uso de cubrebocas en todo momento y lugar, lavado de manos, estornudo de etiqueta, ventilar espacios, guardar distancia y evitar aglomeraciones.

Las medidas sanitarias al día de hoy siguen siendo la manera más efectiva para evitar contagios, y se hace un llamado a las personas mayores de 18 de años a que acudan a vacunarse, principalmente a quienes, por distintas razones, no cuentan con una sola dosis de algún biológico. A quienes cuentan ya con su esquema de vacunación primario o incluso con su primer y segundo refuerzo, se les recuerda que la vacuna no va a evitar que se contagien si no tienen los cuidados pertinentes.

En cuanto a los casos Covid-19 en el Estado, se dan a conocer 198 nuevos contagios confirmados. De esta forma, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que, hasta este 20 de junio, se registran 184 mil 806 casos totales de este padecimiento.

De los nuevos contagios, se detectaron 157 en la Jurisdicción Sanitaria I; tres en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; tres en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; seis en la Jurisdicción Sanitaria IV de Rioverde; 26 en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; uno en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz; en personas residentes de otra entidad hay dos nuevos contagios y ninguno en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale.

No se registran nuevos decesos, por lo que la cifra de muertes en se mantiene en 7 mil 556. Sobre los estudios de nuevos casos, 121 son mujeres y 77 hombres en un rango de edad de 8 meses a 93 años. Se encuentran hospitalizadas 13 personas, de las cuales una requiere de respiración asistida.

