CONSOLIDARÁ RICARDO GALLARDO CONEXIÓN CON LA FRONTERA NORTE CON NUEVA AUTOPISTA

* El Mandatario potosino dio a conocer que con la autopista a Matehuala y su conexión con la Interserrana de Nuevo León, se reducirá casi a la mitad el trayecto hasta la frontera.

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, anunció que la Entidad consolidará una movilidad sin límites con la autopista San Luis–Matehuala en la que se aplica una inversión privada de más de 22 mil millones de pesos y que contará con una conexión directa con la carretera Interserrana que desarrolla el Gobierno de Nuevo León, lo que permitirá reducir casi a la mitad el tiempo de traslado hacia la frontera norte con un recorrido de menos de cinco horas.

El Jefe de Gobierno Estatal refirió que la autopista San Luis Potosí–Matehuala representará un ahorro en el trayecto hasta el norte del país y detalló que su integración con la Interserrana permitirá una rápida y segura movilidad para transporte de mercancías pasajeros, usuarios y las y los connacionales potosinos que reducirán de las ocho horas que actualmente ocupan para llegar a Nuevo Laredo, a menos de cinco horas, generando también un impulso al sector logístico y beneficios económicos al Estado.

El Gobernador Ricardo Gallardo destacó el trabajo de su homólogo de Nuevo León, Samuel García, quien ha reiterado su compromiso de esta importante vía, lo que generará un nuevo dinamismo para la región y fortalecerá las cadenas productivas al reducir los tiempos de traslado hacia los principales cruces fronterizos.

El Mandatario potosino también resaltó el arranque de la autopista de San Luis Potosí a Querétaro también de inversión privada, proyectos que se suman a las supercarreteras de Moctezuma a Villa de Arista que integra un nuevo circuito carretero del Altiplano con la vía de Ahualulco al entronque con Carretera a Zacatecas que impulsó el Gobierno Estatal, lo que potenciará aún más la conectividad regional y consolidará a San Luis Potosí como un referente por su movilidad sin límites.