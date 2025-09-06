CONSOLIDA RICARDO GALLARDO EXPORTACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS POTOSINOS A ASIA

* Al reunirse con el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Hisayuki Fujii, el Gobernador de San Luis Potosí gestionó el apoyo para exportar más productos potosinos a Asia.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión con Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Hisayuki Fujii, con quien consolidó acuerdos de apoyo sin límites para facilitar la exportación de productos potosinos a Asia, comenzando con carne de res y otros del sector agropecuario, con una proyección que abarcará distintas áreas de la economía local.

Como parte de la misión comercial que realiza en Japón, el Mandatario Estatal subrayó que, gracias a la apertura de la nueva oficina de representación de San Luis Potosí en Tokio, se cuenta ahora con un enlace de la producción potosina y demanda internacional, lo que permitirá abrir nuevas oportunidades para las y los productores potosinos e incrementar las exportaciones.

Durante el encuentro, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó la calidad y diversidad de los productos locales, que cuentan con el potencial de posicionarse en mercados internacionales y resaltó que este acuerdo de colaboración beneficiará a los diferentes sectores al ampliar las fronteras comerciales de San Luis Potosí y diversificando los mercados de exportación.

Acompañado de la comitiva que participa en esta misión comercial, el Gobernador del Estado agradeció al Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, por la disposición de abrir canales de colaboración.