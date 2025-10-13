CONSOLIDA RICARDO GALLARDO A SLP COMO DESTINO TURÍSTICO, DE CONVENCIONES Y FÍLMICO

• Ricardo Gallardo impulsa un modelo turístico que ha generado crecimiento y empleo para las familias potosinas.
San Luis Potosí vive una etapa sin precedentes en materia turística, consolidándose como un destino de calidad, seguro y atractivo para visitantes nacionales e internacionales, destacó el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, al dar a conocer en el último año 2.2 millones de turistas hacia los principales sitios de interés, con un incremento del 3.9 por ciento, sumado a la Feria Nacional Potosina con 9 millones de visitas y una derrama de más de 6 mil 500 millones de pesos.
Gallardo Cardona destacó la expansión de la conectividad aérea, con nuevas rutas hacia Monterrey, Querétaro, Ciudad de México (AIFA), Atlanta, Houston, Dallas y San Antonio, lo que fortalece el turismo de negocios y la atracción de inversiones.
El Mandatario resaltó que San Luis Potosí se ha posicionado como un importante centro de convenciones y polo fílmico, con más de 400 eventos realizados en el Centro de Negocios Potosí, mientras que, en el ámbito audiovisual, se impulsaron producciones como Mal de Amores, Aerial, Las Muertas y Leonora que consolidan al Estado como el nuevo set de grabación de México.
Adicionalmente, resaltó la construcción de la Arena Potosí, que ha generado empleos directos e indirectos, impulsado el turismo, y beneficiado a cientos de comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios con los conciertos de Luis Miguel, Chayanne, Marco Antonio Solís, Grupo Firme, entre muchos otros y deportivos como el Campeonato Nacional Charro, la Selección Mexicana de Basquetbol y la Lucha Libre AAA.