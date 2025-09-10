Conmemora IMSS San Luis Potosí 40 aniversario del sismo de 1985

Rememoran Día Nacional de Protección Civil y el 40 aniversario del sismo de 1985.

Entregan reconocimientos a brigadas internas y a la Coordinación Estatal por su labor en capacitación y prevención de riesgos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí recordó el Día Nacional de Protección Civil (19 de septiembre) y el 40 aniversario del sismo de 1985 en la Ciudad de México, con el propósito de mantener viva la memoria histórica y fortalecer la cultura de prevención y mitigación de riesgos.

La ceremonia se realizó en el Teatro del IMSS y fue encabezada por la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), doctora Angélica Cristina Rodríguez Nester. También asistió la titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil del IMSS a nivel nacional, doctora Elizabeth Hernández Borges.

En su mensaje, la doctora Rodríguez Nester destacó que lo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 dejó un compromiso social para fortalecer la cultura de la protección civil en el país.

Agregó que el aprendizaje derivado de esa tragedia sentó las bases para la creación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, promoviendo mayor conciencia sobre la prevención y preparación ante fenómenos naturales.

“El sismo de 1985 no sólo marcó a una generación, también transformó la manera en que los mexicanos entendemos y enfrentamos los riesgos. A 40 años, el mejor homenaje es consolidar una cultura de protección civil donde cada persona sea un agente activo de prevención y resiliencia”, expresó la titular del OOAD.

Por su parte, la doctora Hernández Borges señaló que recordar el sismo de 1985 permite aprender de los errores y mejorar la preparación ante desastres. Subrayó que esta conmemoración fomenta la cultura de protección civil y la conciencia sobre la importancia de estar preparados.

Durante la ceremonia se entregó un reconocimiento a la Coordinación Estatal de Protección Civil por su colaboración en la capacitación y fortalecimiento de las brigadas internas del IMSS en la entidad.

El Hospital Rural No. 14 de Matehuala recibió un reconocimiento institucional por cumplir con las normativas de protección civil y contribuir a la seguridad del personal y la población usuaria.

Asistieron integrantes del Consejo Consultivo del IMSS en San Luis Potosí, voluntarias del IMSS, representantes de la Décimo Segunda Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Civil, brigadas de Protección Civil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), así como representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

También acudieron el secretario general de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), doctor Claudio Salazar Hernández; el director de Protección Civil Municipal, licenciado Adrián Cortázar Ruiz, y director de la Facultad de Derecho de la UASLP, Germán Federico Pedroza Gaitán.

El IMSS en San Luis Potosí mantiene su compromiso de fortalecer la cultura de prevención y protección civil, garantizando entornos más seguros para la población derechohabiente.