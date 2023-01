USUARIOS DEBEN DENUNCIAR EL MAL SERVICIO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA QUE AUTORIDADES APLIQUEN LAS SANCIONES

La diputada Ma. Elena Ramírez Ramírez hizo un llamado a las personas usuarias del transporte público, para que denuncien a los operadores de transporte urbano y choferes de taxis que brinden un mal servicio o se encuentren en estado inconveniente.

“Deben de realizarse las inspecciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin embargo es importante realizar las denuncias necesarias por los usuarios del transporte público, pues es tan grande la cobertura que, los inspectores nunca serán suficientes.”

Ramírez Ramírez dijo que, el artículo 76 de la Ley del Transporte Público determina que las licencias para conducir vehículos de servicio público de transporte serán expedidas siempre y cuando sea aprobado el examen de salud, psicométrico y toxicológico que lo declare apto para conducir, obteniendo la certificación respectiva.

Exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar mecanismos que ayuden a fomentar la denuncia, pues se sabe que, existe un número de teléfono, por lo que es importante hacerlo del conocimiento de todas las personas, difundirlo en los medios de comunicación, para que la gente denuncie.

Así mismo declaró que, se tiene que revisar el tema de los taxis con más de 10 años de antigüedad, aunque no importa que sean nuevos porque hay autobuses que tienen 2 o 3 tres años y están en pésimas condiciones, por lo que se tiene que revisar el sistema operativo, las condiciones mecánicas y si no brindan las condiciones necesarias, se deben aplicar sanciones, para que no exista riesgo de accidente.

