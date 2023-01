Se debe sanciona a responsables por fallas en El Realito

El diputado José Luis Fernández Martínez, integrante de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, indicó que es necesario revisar a fondo el proyecto de la presa “El Realito”, y de ser necesario, sancionar a quien resulte responsable de esta mala obra.

“Todo parece indicar que es una obra chafa, chafísima y que evidentemente alguien hizo un gran negocio a costillas de todos los ciudadanos y es una parte que no puede quedar impune y que se tiene que ir al fondo y las últimas consecuencias, sancionar a quien sea responsable”.

Dijo que actualmente se tiene información de que la Comisión Estatal del Agua ha atendido algunos puntos emergentes, ya que existe un tramo en la carretera 57 a Tierra Nueva donde las fallas son muy repetitivas, y es un tema prioritario que se está trabajando.

Añadió que se buscará información oficial sobre la posible presencia de fugas en la cortina de la presa, hecho que fue dado a conocer en un medio de comunicación, y manifestó que se espera que este problema no sea grave.

“Esperemos que no sea tan grave, que no sea un verdadero problema porque entonces estaríamos en presencia de una obra muy lamentable y que generaría seguramente la reacción de muchos sectores de la sociedad y de indignación incluyendo a nosotros, que solicitaríamos una investigación a fondo y en caso de que se compruebe que todo está mal como indicaría este asunto, si pediríamos un castigo para los responsables de esta mala inversión”.

Señaló que las continuas fallas en el acueducto de “El Realito” obligan al organismo operador del agua, INTERAPAS, a contar con un plan de emergencia eficiente para atender la problemática por el abastecimiento de agua potable a más de 30 colonias en la zona metropolitana, ya que no existen condiciones para rescindir el contrato con la empresa.

“Si tuviera como responder, no nos dolerían las fallas de El Realito, pero no tiene un plan de emergencia para responder contra estas fallas y mientras esto no ocurra, sería muy irresponsable de parte de quien tiene la facultad para rescindir un contrato hacerlo, primero hay que resolver el abasto del agua y después ajustar cuentas, creo yo que esa sería la ruta más correcta”.

