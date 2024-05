SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EL DICTAMEN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO (IFSE)

LISTA LA CONVOCATORIA PARA DESAHOGAR EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ ESE CARGO PARA EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DE 2024 AL 29 DE JUNIO DE 2028

La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad el dictamen que declara improcedente la solicitud de ratificación de la persona titular del órgano interno de control del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

En consecuencia, se aprobó emitir la convocatoria correspondiente, para desahogar el proceso de nombramiento de la persona que ocupará ese cargo para el periodo del 30 de Junio de 2024 al 29 de junio de 2028; los dictámenes de la no ratificación y la emisión de la convocatoria, serán sometidos a la consideración del Pleno para su votación.

Las personas interesadas en participar en el proceso de elección de la persona que ocupará el cargo de titular del órgano interno de control del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, deberán reunir los siguientes requisitos:

Contar al día de su elección con título y cédula profesional de licenciatura en contaduría pública, derecho, abogada o abogado, administración pública, economía, o cualquier otra licenciatura relacionada con actividades de control, con una antigüedad de por lo menos cinco años;

No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular durante los tres años anteriores a su elección; no desempeñar o haber desempeñado algún cargo de dirección en un partido político durante los últimos cinco años.

No ser pariente por afinidad o consanguinidad en cualquier grado, civil, respecto de los servidores públicos del Instituto de Fiscalización Superior del Estado; no haberse desempeñado en un cargo de coordinación, dirección o similar, en cualquiera de los entes auditables en los últimos dos años.

No haber sido inhabilitada o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; no tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y no haber sido declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Las personas que cumplan los requisitos establecidos en la Base Primera de la Convocatoria, deberán presentar solicitud por escrito ante la oficialía de partes del Congreso del Estado, ubicada en la planta baja del número 200 de la calle Profesor Pedro Vallejo, en el Centro Histórico de esta Ciudad Capital; serán dirigidas al Diputado Presidente de la Directiva del Congreso del Estado con atención a la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, manifestarán su intención de participar en el proceso de elección, y deberán señalar, nombre y edad, así como número telefónico, correo electrónico y un domicilio en esta ciudad de San Luis Potosí, para oír y recibir notificaciones.

El periodo de recepción de solicitudes será del lunes 10 al viernes 14 de junio del año 2024, en horario de 9:00 a 15:00 horas. A las solicitudes se deberán anexar, sin excepción alguna, original o copia certificada, y copia simple, de los documentos que a continuación se enlistan: acta de nacimiento; credencial para Votar, vigente; título y cédula profesional; constancia de No Antecedentes Penales expedida por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con antigüedad no mayor a treinta días naturales contados a partir de la publicación de la presente Convocatoria.

Currículum Vitae en versión pública, acompañado de documentos comprobatorios. El curriculum vitae igualmente deberá ser entregado en archivo electrónico almacenado en disco compacto (CD) o memoria USB; constancia de no inhabilitación para ejercer en el servicio público, expedida por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, con antigüedad no mayor a treinta días naturales contados a partir de la publicación de la convocatoria.

Constancia expedida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, de no inscripción en el Padrón de Personas Deudoras Alimentarias Morosas del Estado; o escrito que contenga declaración bajo protesta de decir verdad, no haber sido declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Una vez concluido el plazo de recepción de solicitudes, el Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, dará a conocer en su portal web www.congresosanluis.gob.mx, sólo para efectos informativos, los nombres de todas las personas que hayan presentado una solicitud para participar en el proceso de elección.

También se llevarán a cabo entrevistas públicas con las personas aspirantes para conocer su plan de trabajo.

