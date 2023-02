San Luis Potosí ya cuenta con un padrón de personas deudoras alimentarias morosas

La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández informó que en San Luis Potosí, entró en vigor el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, por lo que reconoció el trabajo y compromiso del Poder Judicial del Estado por hacer posible este mecanismo en beneficio de la niñez potosina.

Vargas Hernández señaló que, el Poder Legislativo tiene la obligación de seguir trabajando para brindar a la sociedad leyes en estricto apego a los derechos humanos y reivindicar los derechos de los grupos vulnerables.

“Con ello, se alentará a las personas deudoras para que se regularicen en el pago de la pensión, pues esto no es un castigo, sino una oportunidad para que reflexionen que el abandono de sus hijos e hijas no debe ocurrir, pues dejar a sus hijos e hijas sin alimentos, es algo inhumano y el no hacerse responsables sí traerá consecuencias.”

La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández explicó que se seguirá trabajando con el Poder Judicial, para poder determinar si este padrón será público o privado; sin embargo, con este Padrón se dará un paso importante para garantizar los derechos a los alimentos de niñas, niños y adolescentes.

Reiteró que, con estas adecuaciones, se crea un mecanismo capaz de ejercer presión efectiva sobre las personas deudoras alimentarias, en el que se vea reflejado el puntual cumplimiento de su obligación de dar alimentos a su acreedor o acreedores alimentarios.

Finalmente comentó que, en el caso de que las personas deudoras alimentarias no tengan forma de comprobar sus ingresos, y al no contar con los elementos necesarios para fijar objetivamente el monto de la pensión, la autoridad judicial que conozca, está facultada para hacerse llegar de las pruebas y medios legales que le permitan establecer el monto que corresponda.

