Recuperar seguridad en carretera, misión de la división de la GCE

La creación de una División de Caminos en la Guardia Civil Estatal es una gran medida para recuperar el orden y control de las carreteras estatales por parte del Estado, no solamente en términos de movilidad sino de seguridad pública, dijo el diputado Alejandro Leal Tovías.

“Desde que desapareció la Policía Federal de Caminos hay muchas deficiencias en la Guardia Nacional, hay accidentes que no atiende, no se ve, no está, muchos policías que estaban preparados se fueron y ahora hay gente del Ejército Mexicano haciendo sus funciones y no se sabe qué tanta preparación tengan para esto, emoción, entrega”.

No se ven las patrullas de la Guardia Nacional en las carreteras trabajando en la movilidad, “uno se pasa horas en la carretera 57 varado cuando hay un accidente o una descompostura y no hay autoridad que atienda, que mueva los camiones, que habilite vías alternas”.

El diputado Leal Tovías añadió que “por todo ello, lo que está haciendo el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona es muy importante, porque crear la División de Caminos ayudará a la movilidad en las carreteras estatales, se tendrá el control y así las cosas van a cambiar”.

No solamente se atenderá la movilidad sino la seguridad, “es más difícil que llegue la delincuencia, los estados que tienen grandes problemas de inseguridad es porque no atienden las carreteras que son usadas por los delincuentes para poner retenes, quitar vehículos, asaltar viajantes, etcétera”.

Puntualizó que “esta policía que está anunciando el gobernador Ricardo Gallardo, si opera y deja que nadie meta la mano, “será una garantía de que los ciudadanos podrán transitar por el estado sin problema, se trata de un gran proyecto que servirá enormemente, si funciona”.

