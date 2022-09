Proponen mesas de diálogo entre FGE y Amnistía Internacional en temas de víctimas

La diputada Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, propuso para atender el tema de los feminicidios que se han registrado en San Luis Potosí, realizar mesas de trabajo conjuntas con familiares de las víctimas, el Fiscal General del Estado, Amnistía Internacional y la comisión legislativa que preside.

Indicó que más que establecer la pena de muerte o castración para feminicidas y violadores, como lo propone el Gobernador del Estado, se requiere atender este tema con bases legales y crear la Fiscalía Especializada en Feminicidios al interior de la Fiscalía General del Estado, como un órgano que cuente con policías capacitados para llevar a cabo las investigaciones de este delito con perspectiva de género, para resolver estos casos y bridar seguridad a las familias de las víctimas.

Dijo que la fecha, se han registrado un total de 13 feminicidios durante esta administración, “invito al Gobernador del Estado a que entonces actúe de manera tajante en conformar a la brevedad la Fiscalía Especializada en Feminicidios y convocar a una mesa de trabajo con los familiares de las víctimas, con el Fiscal, con Amnistía Internacional para que revisemos y con esta Comisión de Derechos Humanos que presido, para que revisemos uno por uno los expedientes de cada una de estas víctimas y que veamos el estatus y donde esta cada uno de ellos”.

Agregó que, esta propuestas del Ejecutivo del Estado es improcedente por su inconstitucionalidad; “y si tuviéramos un sistema de justicia que fuera infalible, estaríamos hablando y podríamos hasta discutirlo, pero díganme si en las cárceles garantizan que no hay alguien que es inocente y no tuvo para pagar abogado, todos sabemos que en su mayoría, la población que está en las cárceles son gente de muy bajos recursos, inclusive indígenas que no tuvieron el recurso para pagar, si tuviéramos un sistema de verdad de justicia que nos garantizara que se apegan a derecho, entonces podríamos discutir este tipo de iniciativas, pero no lo tenemos”.

