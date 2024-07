NECESARIO TENER UNA NUEVA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA GARANTIZAR ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA A LOS ENFERMOS: DIP. MAURICIO RAMÍREZ KONISHI

LLAMA A SUS COMPAÑEROS LEGISLADORES A APROBAR LA INICIATIVA ANTES DE QUE CONCLUYA LA LEGISLATURA

El diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi hizo un llamado a los integrantes de la LXIII Legislatura, para que aprueben la iniciativa con proyecto de decreto que busca crear la Ley de Atención Integral del Cáncer en Niñas, Niños y Adolescentes, que ha presentado en dos ocasiones junto con la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero.

El propósito es que el Gobierno del Estado pueda ayudar a las personas en esta condición, a las familias que tengan un niño o niña con cáncer, a tener los medicamentos de manera oportuna y puedan atenderse a tiempo, lo que incrementa potencialmente las posibilidades de sanación.

Expuso que “es una iniciativa que ya hemos presentado dos veces, que no se ha podido aprobar y esperamos realmente que en este último tramo que queda de la Legislatura, haya las condiciones para poderle generar como Congreso, como Estado, a estas familias”.

“Aquí ya no es de colores ni de banderas, ya pasaron las elecciones, ya estamos en otra índole, aquí es buscar que estas familias tengan la oportunidad de tener la mayor certeza posible, y sobre todo que sus hijos puedan tener la oportunidad de curarse”, afirmó el legislador.

El diputado Ramírez Konishi añadió que “es un tema muy fuerte y muy lamentable, cuando una familia sufre de saber que uno de sus hijos tiene cáncer, no solamente es el impacto emocional y sentimental que eso genera, de ver a un niño en debilidad, en una situación vulnerable, sino también el impacto que tiene económico al saber que aunque tengan IMSS o ISSSTE, no van a tener la pronta respuesta que se requiere para tener una enfermedad como esta”.

“Debe ser prioridad del Estado el Sistema de Salud. La presidenta electa ha nombrado a un médico reconocido, al frente de la Secretaría de Salud. Es una buena señal, a diferencia de lo que ha pasado antes, está dando prioridad a la capacidad, no nada más a la lealtad, y tiene un currículum muy extenso”.

Manifestó que el próximo secretario de Salud, “fue el director del Instituto de Nutrición, es el hospital más reconocido público a nivel nacional, y da un antecedente de una buena señal; ya no necesitamos trenes, ya no necesitamos refinerías, no necesitamos más aeropuertos, lo que necesitamos ahorita es que la gente tenga la certeza de que si va a un centro de salud, pueda ser atendido y tenga los medicamentos suficientes”.

