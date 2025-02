LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL IFSE A SUS CUENTAS PÚBLICAS

HOY NO SE TRATA MÁS QUE DARLE PASO A LA LEGALIDAD Y A LA TRANSPARENCIA: DIP. LUIS FERNANDO GÁMEZ MACÍAS

El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, señaló que de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), desde el pasado 3 de diciembre del 2024, se le notificó al Ayuntamiento de la Capital sobre las observaciones detectadas a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023.

Gámez Macías, expresó “es preocupante que no tengan conocimiento, porque de acuerdo a la información proporcionada por el IFSE, desde el pasado 3 de diciembre se les notifico. Yo respeto al Alcalde y siempre será un amigo para mi persona, pero hoy no se trata más que darle paso a la legalidad y a la transparencia”.

“Las observaciones se deberán de subsanar con documentos en mano, peso por peso. Yo lo que pido al IFSE es que se llegue hasta sus últimas consecuencias y que se aplique un castigo ejemplar a quien haya dañado el patrimonio municipal; y no es ni personal, ni con intereses políticos o partidistas, para que no se desvirtúe”.

“Se ha hablado en algunos medios sobre las observaciones de la cuenta pública, cuando eso no es lo relevante. Lo relevante es porque el municipio más grande del Estado tiene observaciones por 608 millones de pesos. Y bueno, pues yo lo que pediría es que se esclarezca este tema por parte de ellos, y si no, bueno, pues que el IFSE llegue 0000hasta sus últimas consecuencias”.

Puntualizó “lo único que estoy haciendo como presidente de la Comisión de Vigilancia, es mi trabajo. El IFSE nos notificó. Y si el municipio de San Pedro de los Aguaros hubiera sido el que más observaciones tiene, también lo estaría diciendo. Insisto, este no es un tema de índole personal. Hoy es la Capital quien tiene estas observaciones y, a mí en lo personal sí me preocupa mucho porque en el municipio no hay ni agua ni seguridad”.