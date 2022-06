Importante retomar proyecto de “La Maroma”: Cinthia Segovia

El proyecto para retomar la construcción de la Presa La Maroma es muy importante, ya que permitirá a la zona altiplano tener una fuente de abastecimiento para la población, manifestó la diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga, representante del Distrito Electoral 1.

Dijo que se respaldará la propuesta del Gobierno del Estado para buscar retomar este proyecto y que se realicen las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades sobre las irregularidades y malos manejos que dieron origen a la cancelación de la obra.

“El Gobernador del Estado, ha comentado la importancia del proyecto de la Presa La Maroma y sabemos que con anterioridad ha habido irregularidades con el proyecto que se quedó y con la inversión que se hizo en su momento, por ello, se tendrá que investigar en donde quedó el recurso que supuestamente se invirtió en la presa, porque sabemos que no hay nada, hemos estado ahí físicamente y no hay absolutamente ni cortina, ni camino, no hay nada”.