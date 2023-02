Existe confianza en que se mantenga en firme la sanción en contra Xavier Nava

Los diputados Juan Francisco Aguilar Hernández y José Luis Fernández Martínez, coincidieron en señalaron que, existe confianza en que el Tribunal Colegiado mantenga la sanción en contra del ex presidente municipal de San Luis Potosí, administración 2018-2021, así como contra su Cabildo.

“Nosotros tenemos toda la confianza que se nos va a dar la razón al Congreso, como en este caso la suspensión, en la decisión final que tome el Tribunal Colegiado y estamos muy confiados en que se repetirá esta sentencia, que va a ser confirmar la decisión del Congreso, además fue por unanimidad y se va a mantener las sanciones a los funcionarios”, indicó el diputado José Luis Fernández, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Indicó que el procedimiento donde se concede el amparo a los funcionarios, no tiene que ver con el fondo de la decisión, sino un tema de formalidad que tiene que ver con la notificación, al no haber recibido comunicación en el domicilio que habían preestablecido y por ello, el juzgador les concedió un amparo.

Recordaron que el proceso sancionador se realizó luego del análisis de las pruebas por parte del Congreso del Estado, a través de la Comisión Instructora, y se aprobó por unanimidad del Pleno una sanción para el ex edil, con una inhabilitación de 18 años para ocupar cargos públicos.

Inconforme con esa resolución, el ex presidente promovió Juicio de Amparo, en el que, en primera instancia se le otorgó la suspensión provisional y posterior a ello, la definitiva, para efecto de que no se inscribieran las sanciones impuestas a dicho funcionario.

Consecuencia de ello, el Congreso del Estado a través de su presidencia, promovió Recurso de Revisión en contra de la suspensión definitiva, la cual, conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, y que resolvió revocar la suspensión que se le había otorgado al ex alcalde, por lo que es jurídicamente valido imponer la sanción de inhabilitación de 18 años, la cual surtirá efectos hasta que se resuelva el Juicio de Amparo en lo principal.

“Se hizo un trabajo conforme a derecho, un trabajo no solamente político sino técnico, donde la Comisión Jurisdiccional elaboramos un dictamen que pusimos a consideración del Pleno del Congreso del Estado, y votamos por unanimidad donde se daban las sanciones, entre ellas al ex alcalde y a otros funcionarios del cabildo; el fondo del amparo todavía el Tribunal Colegiado no se pronuncia al respecto”, indicó el diputado Juan Francisco Aguilar.

