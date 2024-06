EXHORTA DIP. RUBÉN GUAJARDO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ELECTAS A QUE HAGAN PLANEACIÓN ECONÓMICA PARA INVERTIR EN SEGURIDAD PÚBLICA

YA NO HAY LAGUNAS EN LA LEY Y DEBEN CUMPLIR CON EXÁMENES DE CONTROL Y CONFIANZA A LOS ELEMENTOS

El diputado Rubén Guajardo Barrera hizo un exhorto a los presidentes municipales electos, para que hagan una planeación económica que les permita invertir dinero en la seguridad pública, para tener elementos mejor pagados, mejores patrullas, equipamiento, las investigación y mejores condiciones en general en esta área.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, dijo que el gobierno federal dejó de apoyar a los ayuntamientos en esta área, de tal manera que tuvieron que invertir recursos propios en algunos casos y otros no lo hicieron.

Señaló que por ley se deben llevar exámenes de control y confianza para todos los elementos de la policía municipal y estatal, “pero hay quienes no los aprueban y siguen operando, no obstante que ya no hay lagunas en la ley; ahí la Comisión de Orden y Justicia tendrá que iniciar el procedimiento conforme a estos procedimientos legales, que es la obligación, en este caso, de las direcciones municipales de seguridad pública”.

El diputado Guajardo Barrera expuso que “la Cuarta Transformación ha quitado muchos apoyos que antes se daban a los municipios dirigidos al tema de seguridad pública. La recomendación es que política pública a la que no se le invierta dinero, no podrá avanzar. Uno de los grandes problemas que tenemos en seguridad pública es la falta de recursos para tener, de inicio, mejores sueldos”.

Sobre los recientes hechos en municipios de la zona media donde elementos de la policía han sufrido agresiones, el legislador expuso que “son hechos muy lamentables y la Fiscalía General del Estado tiene que hacer una investigación a fondo y aclarar todo esto; hay muchas áreas de oportunidad como en todas las políticas públicas y estaremos impulsando para que la seguridad pública pueda estar en mejores condiciones en San Luis Potosí”.

Rechazó que el indulto que está en proceso para Sanjuana N. sea un reconocimiento de que existe un mal sistema de justicia, “al final es un caso muy específico el tema del indulto. Estamos preparando ya una Ley del Indulto para que exista un procedimiento claro y preciso, es un caso en específico ante una investigación a fondo que se hizo de todo el procedimiento jurisdiccional”.

Apuntó que “un juez dictó las sentencias, se confirmó en segunda instancia con la sala de magistrados y también lo confirmó un juez federal. Que tres instancias en materia jurisdiccional confirmen la sentencia, lo que nosotros estamos analizando ya es otro tema como es el de perspectiva de género y otras circunstancias que fueron cambiando conforme fue pasando el tiempo”.

