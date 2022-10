Critica diputado falta de patrullas en Zona Diamante de la capital

Lamentablemente las patrullas de la Capital del estado están prácticamente de adorno, tanto las de la Policía como de Tránsito, según lo denuncian habitantes de la capital que han visto cómo solamente hacen presencia en colonias del Poniente de la ciudad, en la zona conocida como “diamante”.

Así lo señaló el diputado Eloy Franklin Sarabia al manifestar que hay muchas colonias del sexto distrito como Arbolitos, Satélite, Centenario, Peñascal, Bellas Lomas, entre otras, que reclaman la presencia de la policía pero nadie les hace caso porque las unidades están circulando solamente en la avenida Carranza, en Tequis y en el poniente.

“Las unidades no llegan a la Julián Carrillo y ya no se diga a colonias que están en las orillas de la ciudad, como si a la autoridad no le importara la gente que vive en esa zona, solamente la de zonas de más nivel económico y eso está visible, no es algo que la gente se esté inventando”.

El legislador dijo que son situaciones que se deben tomar en cuenta a la hora de revisar los proyectos de ingresos que presente el Ayuntamiento de la Capital y otros, que han planteado la posibilidad de aumentar las multas por diversos hechos de tránsito, sobre todo cuando se conduce bajo los influjos del alcohol.

“Estamos de acuerdo en que se deben tomar medidas para evitar que la gente conduzca alcoholizada y para ello deben prevalecer las campañas de concientización, que se entienda el peligro que existe al conducir asi porque de esa manera se estaría actuando preventivamente y no esperando a que pasen las tragedias”, dijo.

