Congreso tumba legislativamente Casa de Gobierno

En reunión de la Diputación Permanente, se dio entrada a la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y que impulsa abrogar el Decreto Legislativo No. 91 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de septiembre de 1985, que declaró oficialmente como domicilio particular del titular en turno del Poder Ejecutivo del Estado, inmueble ubicado en Avenida Montañas Rocallosas No. 122, Fraccionamiento Cumbres de la ciudad de San Luis Potosí.

Se indica que dicho inmueble fue adquirido en favor de Gobierno del Estado, con la finalidad de destinarse a uso de casa-habitación para los Gobernadores del Estado y que además a la fecha no reporta ningún gravamen.

Se manifiesta que la “Casa de Gobernadores” que por décadas fue ocupada por cada uno de los mandatarios estatales de San Luis Potosí, ahora con la nueva Administración Pública Estatal, “el suscrito he manifestado públicamente mi deseo de no habitar el inmueble referido, y en su lugar, darle un destino social como albergue de niños y de adultos mayores, con el objeto de generar bienestar y ayudar a las personas que más lo necesitan”.

Señala el Ejecutivo Estatal que mediante esta iniciativa, el inmueble en donde se ubica la “Casa de Gobernadores” no perdería su calidad de patrimonio público del Estado, sino únicamente cambiará su destino, por lo que, el Congreso del Estado está facultado para legislar en ese sentido, como así lo prevén los artículos 57, fracción XVI de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 15, fracción VI y XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 25 y 28 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí. La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable; Gobernación; y Hacienda del Estado.

A la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, se turnó la iniciativa propuesta por el diputado Alejandro Leal Tovías que propone reformar los artículos, 4° en su párrafo segundo, 12 en su fracción IV, 45 en su fracción V, 47 en su fracción IV, y 75 en sus fracciones, X, y XI; y adicionar, al artículo 75 la fracción XII, y el artículo 83 Bis de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, para establecer límites a las actividades y servicios que originen emanaciones en la industria ladrillera.

También se turnó la iniciativa planteada por las y los diputados Eloy Franklin Sarabia, Lidia Nallely Vargas Hernández, Juan Francisco Aguilar Hernández, y José Antonio Lorca Valle que busca reformar, denominación del capítulo X, y el artículo 44; y adicionar los artículos, 44 Bis a 44 Quinque de la Ley de Protección y Conservación de Árboles Urbanos del Estado de San Luis Potosí, en relación al dictamen técnico sobre la poda, derribo, trasplante o restitución de árbol urbano.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se turnó el Punto de Acuerdo planteado por el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández que pretende exhortar a los 58 municipios de la Entidad llevar a cabo el ejercicio de Cabildo Juvenil, a fin de promover la participación de las y los jóvenes pertenecientes a sus demarcaciones, para que pronuncien sus inquietudes e intereses, y se tomen en consideración para programas y políticas públicas que atiendas sus necesidades.

Posterior a la sesión, los y las integrantes de la Diputación Permanente, encabezados por su presidenta, la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, hicieron entrega de un reconocimiento a trabajadoras y trabajadores del Poder Legislativo: a Cristina Cabrero Romero, Martha Manzanares, Tomás Esquivel y Bernabé Martínez, por 28, 47, 38 y 58 años de servicio, respectivamente, en el Poder Legislativo.

Agotados los asuntos, se citó a Sesión de la Diputación Permanente para el próximo lunes 18 de julio de 2022 a las 10:00 horas en el Salón Ponciano Arriaga Leija, de Jardín Hidalgo 19.

